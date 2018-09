Utskjelte Özil åpnet målkontoen i Arsenal-seier

Mesut Özil har slitt i sesonginnledningen etter å ha gitt seg på det tyske landslaget, men scoret da Arsenal vant 2-1 over Newcastle i Premier League lørdag.

Özil opplyste i juli at han er ferdig med landslagsspill. Avgjørelsen ble tatt etter at Tyskland var slått ut av sommerens fotball-VM i Russland.

Özil beskyldte også personer i Tysklands Fotballforbund (DFB) for rasisme og diskriminering.

For Arsenal har de sedvanlige målpoengene uteblitt i starten av sesongen, og kritikere har stått fram, men lørdag slo tyskeren tilbake da han scoret 2-0-målet mot Newcastle i sin 200. kamp for Arsenal.

– Jeg er glad, men det viktigste er at vi tok tre poeng. Gratulerer til hele laget, vi spilte bra. Newcastle var gode og aggressive, sa Özil ifølge BBC.

– Jeg er veldig glad for å spille for Arsenal og spesielt for den nye manageren. Han vet hva laget vil, og laget aksepterer det. Vi har et godt forhold. Vi scorer og har det gøy, selv spillerne som ikke spiller. Vi er alle på samme lag, fortsatte tyskeren.

Frispark-scoring

Etter en første omgang hvor ingen av lagene hadde et skudd på mål, åpnet Granit Xhaka målkontoen denne sesongen på vakkert vis for Arsenal.

Sveitseren banket et frispark i høyre kryss bare fire minutter ut i annen omgang.

– Mesut sa jeg kunne skyte. Vi trener mye på det, og jeg er glad for å score, sa Xhaka.

Newcastle var statister etter scoringen, og etter 57 minutter økte Mesut Özil ledelsen med en bredside fra 16 meter.

Pierre-Emerick Aubameyang fikk sjansen til å legge på like etter fra fem meter, men sleivet avslutningen utenfor med venstrebeinet.

Overtidsmål

Newcastles kamp ble oppsummert ved at de ikke hadde et eneste skudd på mål før det var spilt 85 minutter. På overtid headet riktignok Ciaran Clark inn 1-2, men det ble bare et trøstemål.

Unai Emery fikk en røff start ved Arsenal-roret med to tap mot Manchester City og Chelsea, men har siden notert seirer mot West Ham og Cardiff, før tre nye poeng ble hentet lørdag.

Newcastle venter på sin side på sin første trepoenger denne sesongen. Kun 0-0-kampen mot Cardiff har gitt poeng.

(©NTB)

