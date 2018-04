Utslitt Johaug vurderte å legge opp

Therese Johaug fikk et godt råd av kjæresten Nils Jakob Hoff da hun tvilte på om det var verdt å fortsette langrennskarrieren.

Torsdag møtte Johaug pressen for å markere slutten på dopingmarerittet. Langrennsstjernen brukte auditoriet hos en av sine sponsorer for å sette ord på at hun har ferdigsonet sin 18 måneder lange utelukkelse.

På spørsmål fra NTB vedgikk Dalsbygda-jenta at tankene om å legge opp streifet henne én gang i løpet av den lange utelukkelsen hun nå har bak seg.

– Ja, jeg skal være så ærlig og innrømme at jeg tenkte på det én gang. Det var da vi var på ferie i Florida. Da hadde alt landet, og jeg hadde gått på en ganske stor smell. Da jeg våknet etter tre uker uten økter, slet jeg litt med motivasjonen og var sikker på at jeg ikke hadde lyst til dette mer. Nils Jakob (kjæresten) sa at jeg «kunne legge opp, men ikke så sliten mentalt som du er nå. Du skal komme på plussiden og vurdere det da», svarte Johaug.

Florida-turen var i oktober i fjor.

Presseoppbud

Et lite hav av pressefolk møtte Johaug da hun åpnet opp om den tøffe tiden etter dopingdommen.

Med seg hadde hun manager Jørn Ernst og sin private trener Pål Gunnar Mikkelsplass. Johaug la ikke skjul på at marerittet hun har bak seg har gitt henne nye perspektiver på livet.

– Det viktigste av alt er at jeg er frisk, og at alle rundt meg er det samme. De ordene fikk jeg av mamma på den første telefonsamtalen etter at denne saken hadde dukket opp. De har jeg brukt mye, sa Johaug til NTB.

Hun måtte flere ganger kjempe med følelsene, men la ikke skjul på at det var en gledens dag for henne.

– Endelig skal jeg få sitte her og ha et smil om munnen. Det har vært pressekonferanser hvor det ikke akkurat har vært det de siste to årene. Da jeg våknet i dag morges kunne jeg klappe meg på skulderen og si at jeg er stolt over å ha kommet meg gjennom dette, sa langrennsstjernen.

Hun satte videre ord på den tunge tiden.

– Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært tøffe måneder og år og tårer, nedturer på nedturer. Endelig i dag kan jeg få startnummer på brystet igjen. Jeg skal få lov til å konkurrere med det norske flagget på brystet. Det er en dag jeg har sett fram til veldig lenge. Til tross for nedturene har jeg hatt en enorm motivasjon til å komme tilbake. Jeg drømmer her jeg sitter i dag om å stå øverst på pallen igjen. Jeg er vanvittig motivert til å legge ned det som må til for å klare det, fortsatte Johaug.

Hun takket kjæresten, familien, Mikkelsplass, Ernst og Marit Bjørgen for støtten gjennom en tung tid. Mikkelsplass har hun et klart ønske om å fortsette samarbeidet med.

Ute

Bruk av sårkremen Trofodermin på en sprukken leppe noen dager høsten for halvannet år siden, ble det som stoppet karrieren hennes for en lang periode.

22. august i fjor fikk Johaug den endelige dommen fra Idrettens Voldgiftsrett (CAS). Den lød på 16 måneders utelukkelse gjort gjeldende for perioden fra 18. oktober 2016 til 18. april 2018.

Samtidig ble også drømmen om deltakelse i Pyeongchang-OL knust vel et halvår etter at hun måtte se Lahti-VM på TV.

Skarverennet neste

Johaug starter i Skarverennet lørdag. Der går hun sammen med sponsorer og ikke i klassen der venninnen Marit Bjørgen og eliteløperne deltar.

Johaug er tilbake i renn på snø på Beitostølen i november. Før det skal hun gå flere konkurranser på rulleski. Den første i Bø i Telemark i juni.

(©NTB)

Mest sett siste uken