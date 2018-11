Utøvere protesterer mot WADA-planer som vil utelukke Helleland

Tre profilerte idrettsfolk i organisasjonen Utøvere for ren sport sier seg opprørt over forslaget til nye WADA-regler som vil utelukke Linda Hofstad Helleland som presidentkandidat. Foto: Valentin Flauraud, Keystone via AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )