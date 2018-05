Utviklingssjef hyller de norske U17-gutta: - De jobber som dyr for laget

Norge møter vertsnasjonen i kvartfinalen av EM.

U17-landslaget har imponert stort dette mesterskap, og på søndag venter England i en kvartfinale. De norske gutta gikk videre som gruppevinnere mot Sverige, Portugal og Slovenia.

Gunnar Halle og Geir Frigårds gutter har kun sluppet inn ett mål på veien mot den historiske kvartfinalen. Det har gjort at Håkon Grøttland, fagansvarlig for landslagsskolen, endelig kan strekke armene i været.

- Vi har hatt noen år der vi har jobbet litt i motbakke, og det har trigget og stimulert oss. Vi har tenkt litt «faen ta, nå må vi steppe opp her, dette er ikke gøy i det hele tatt». Nå får vi følelsen av at man begynner å få betalt for jobbinga, sier Grøttland til Nettavisen.

FORNØYD: Fagansvarlig for landslagsskolen, Håkon Grøttland, er fornøyd med utviklingen på de aldersbestemte norske landslagene.

Eierskap til egen utvikling



Han fremhever at NFF og norsk fotball har en annen tilnærming til identifisering av talent og spillerutvikling enn det man hadde for ti år siden.

- Norsk fotball har lært og utviklet seg. Vi mener at talent handler om mye mer enn bare det du gjør med ballen som 12-13-åring. Det handler om tilstedeværelse, oppførselen din, måten du trener på, at du er til stede på det som skjer på trening, sier Grøttland, som også fremhever begrepet «eierskap til egen utvikling».

- Det er ting som handler om mer enn det du gjør med ballen her og nå. Der har norsk fotball blitt flinkere. Vi mener at det er disse tingene som avgjør om du lykkes som fotballspiller og som lag.

Det har ført til en positiv oppsving for ungdomslagene. U17-landslagets fantastiske mesterskap kan fort bare være starten, for til sommeren er det U19-gutta som skal spille EM.

Grøttland forteller at landslagene nå fostrer frem nye spillertyper, som liker å ta ansvar ved de store anledningene.

- Vinnerskaller trer frem ved store anledninger, og det er først nå unggutta har fått muligheten til å forsøke seg. Vi tror at vi får frem litt andre typer nå enn vi gjorde for ti år siden, sier Grøttland.

- Dette ser vi på kullene som kommer under også, der har man typer som liker å stå frem og ta ansvar.

«Typisk norsk»



Han er også full av lovord for Halle og Frigårds mannskap i England. Han mener at selv om prestasjonene overgår mye av det man har sett tidligere i Norge, så er det et norsk kjennetegn som har imponert mest ved U17-gutta.

- Det som har imponert meg mest er at vi har spilt tre kamper nesten uten å slippe til målsjanser. Det defensive høres jo litt «typisk norsk» å fremheve, men vi har vært gode der. Poenget er uansett at det er i fronten det starter.

Han er klar på at selv om forsvaret til Norge har prestert bra, så handler det enda mer om det som skjer foran på banen.

- Det presses på fra fronten, og de helt på topp jobber som dyr for laget. Vi vet at vi har gode ballspillere som kan skape ting, men da er det alltid en fordel å vinne ballen først. Der har vi vært gode, sier Grøttland som også vil fremheve Halle og Frigårds rolle som nøkkel til suksessen.

SJEFEN: Gunnar Halle skal ha mye av æren for U17-guttas gode EM.

- De begynner å bli veldig drilla og samkjørte, så det er én faktor. Så er det selvfølgelig spillerne og de typene vi har. Det virker som man begynner å få frem selvstendige vinnerskaller.

- De er spillere som liker at det blåser litt, og liker å ta ansvar. Det er kombinert med at dette er et lag med stor L.

De norske gutta møter England til kvartfinale i U17-EM. Kampen kan man se på TV 2 Sport Premium fra kl 19.

