Vadim Demidov tror på Ødegaard-suksess i Real Sociedad: - Tror ikke noen forstår hvor stor den klubben er

Stabæks forsvarskjempe spilte i San Sebastián-klubben i halvannen sesong i 2011 og 2012.

Det er fortsatt uvisst hvor Martin Ødegaard (20) spiller sesongen 2019/2020, men den siste tiden har den spanske storklubben Real Sociedad blitt koblet til nordmannen. I forrige uke ble nordmannen sett i San Sebastián sammen med sin far, og agent Bjørn Tore Kvarme.

I den spanske avisen Mundo Deportivo skrives det at Real Madrid har gitt Ødegaard muligheten til å selv velge hvilken klubb han ønsker å signere for på lån den kommende sesongen.

Ødegaard skal også ha vært på besøk hos Bayer Leverkusen, og det ser i stor grad ut til å være La Real og den tyske klubben som står igjen som Ødegaards to valg for 2019/2020-sesongen.

Tidligere har Simon Rolfes, sportsdirektør i Leverkusen, uttalt at de har ønsket å hente Ødegaard permanent, men har fått klart svar fra Real Madrid om at de kun er interesserte i å låne ut nordmannen.

- Tror ikke noen forstår hvor store de er

Vadim Demidov (32) spilte halvannen sesong i Real Sociedad da baskerne hentet ham gratis etter at kontrakten med Rosenborg gikk ut. Han er klar på at skulle Ødegaard signere for de blå-hvite, så vil han signere for en av Spanias største klubber.

- Jeg tror ikke noen forstår hvor stor klubben Real Sociedad egentlig er, og egentlig en del andre klubber i Spania også. Det er mange store klubber mange ikke skjønner omfanget av, sier Demidov til Nettavisen.

MOT MESSI: Vadim Demidov fikk muligheten til å møte spillere som Lionel Messi da han var i Real Sociedad. Foto: Rafa Rivas (AFP)

- Vi er et veldig anglofilt land her i Norge, og vi vet mer om spillere i League One enn i noen La Liga-klubber. Jeg tror folk blir litt overrasket hvis de går i dybden på hvilke spillere som har vært i Real Sociedad, hvor gode de er og hvor store de er.

Han forteller at da han dro ned for å se klubben, så visste han lite om det som møtte ham. Men at han fort lærte seg at det er en av de mest respekterte klubbene i den spanske toppserien.

I tillegg tror han at Ødegaard fort vil få en del stabilitet dersom valget skulle falle på klubben i La Liga.

- Man får en trygghet og en familiefølelse. Det er tøffere mentalt i utlandet, men jeg får fortsatt invitasjoner dit. Da Rosenborg møtte dem i Europa League så ble jeg invitert ned for å se kampen, og det samme skjedde da de spilte i Trondheim, sier Demidov.

- Det var mye familiemiddager og sosiale aktiviteter da jeg var der, og San Sebastián er en såpass kompakt by at alle kjenner alle til slutt. Baskere er et tett folk, men de åpner for andre. Jeg har ikke et eneste vondt ord å si om den klubben, egentlig.

Den sesongen da Demidov var innom Real Sociedad endte klubben på 12. plass i La Liga. Bjørn Tore Kvarme, som representerer Ødegaard, har også vært innom den baskiske klubben. Han var med på å ta en suveren andreplass i La Liga sesongen 2002/2003.

De siste årene har Real Sociedad også hatt spillere som Antoine Griezmann, Sergio Canales og Carlos Vela i stallen. Sesongen 2018/2019 ble uansett en skuffelse, da klubben endte på 9. plass.

AGENT: Bjørn Tore Kvarme representerer Martin Ødegaard, og har selv spilt i Real Sociedad. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)





Tyskland eller Spania?

Demidov kan også vise til erfaring fra Tyskland. Etter oppholdet i La Real var han nemlig innom Eintracht Frankfurt. Han mener det er tydelige forskjeller mellom de to ligaene.

- Det kommer fort an på hva slags spiller man er og hva man trives med. Det er en annen tilnærming til trening og kamp. I Spania er man kanskje litt friere og mer teknisk, så er nok tyskerne mer fysiske og jobbrelaterte. Man skal ha mer tempo i alt man gjør, sier Demidov.

- Det kommer an på hva slags type man er og hva man liker. Jeg likte Spania best, men jeg vet ikke hva som er best for Martin. Å ha to så store klubber koblet til seg er en gave og noe man bare må nyte.

- Hvis du skulle satt deg i hans situasjon: hva hadde du valgt?

- Det er vanskelig å sette seg inn i hodet på en 20-åring! Han har snakket med folkene i klubben, og det synes jeg er lurt av ham. Han bruker god tid, og får de inntrykkene som er nødvendige, sier Demidov, som likevel er klar på hva hans valg hadde vært:

- Jeg har vært begge steder, og jeg hadde selvfølgelig valgt Spania. Jeg dro jo tilbake til Spania etter et halvt år i Tyskland, så det sier vel sitt om hva jeg hadde valgt, sier Demidov, som dro til Celta Vigo på lån fra Eintracht Frankfurt.

Han uthever at det er et vrient valg også fordi Bayer Leverkusen skal spille Champions League. Bayer Leverkusen kapret 4. plassen i Bundesligaen foregående sesong, som gjør at de går direkte inn i gruppespillet av Europas gjeveste klubbturnering.

Demidov omtaler seg selv som «pro-Spania» hva angår den fotballen han selv foretrekker, og er klar på at han tror skuffelsen sist sesong betyr ny storsatsing i San Sebastián.

- Det er en klubb som selger for store summer, de har utvidet Anoeta (hjemmebanen) og har kjempet i toppen. Jeg tror ikke så mange vet hvor god den klubben er, det er jeg ganske overbevist om, sier Demidov.

Han er klar på at han mener at mange har misoppfattet spansk fotball, og hva slags spillestil man oftest møter i den spanske toppdivisjonen.

LAGKAMERAT?: Alexander Isak har allerede signert for Real Sociedad. Foto: Tt News Agency (Reuters)

- Det er mange som anser Spania som teknikk, kos og at alt handler om å holde på ballen. Men det er så ekstremt mye forskjellig. Det kommer an på laget man møter, det er mye mer kontraster enn man tror og det er mye bedre enn man tror. Dette handler om uvitenhet eller liten interesse, og folk forbinder gjerne Spania-turer med å kose seg i Marbella eller Barcelona, sier Demidov.

Han mener Real Sociedad hadde vært et bra steg for Ødegaard.

- Jeg tror det. De har et ganske bra lag på gang, og det er en klubb som blir misfornøyd om man ikke gjør det bra. Hvis de vil ha Ødegaard, så tuller de ikke med det. Da skal de satse, og jeg tipper det er konkret mål innad at de skal nå Champions League. De har alt som skal til for å kjempe i toppen, sier Demidov.

Skulle Ødegaard signere for Real Sociedad vil han også bli lagkamerat med den svenske spissen Alexander Isak. Spissen, som også var på utlån i nederlandsk fotball forrige sesong med Willem II, signerte fra Borussia Dortmund tidligere i sommer.

Vi må uansett tilbake til 1981/1982-sesongen sist gang klubben vant den spanske toppserien. Deres siste trofé på toppnivå i Spania var i 1987 da de vant den spanske cupen.