Været skaper trøbbel for ski-NM: Endringer i rennprogrammet

Juryen for Ski-NM tar grep etter flere dager med mildvær.

Været skaper utfordringer og har tæret på løypenettet der Norges antatt beste langrennsløpere skal konkurrere mot hverandre om en uke.

Norges Skiforbund opplyser nå på deres hjemmeside at det blir endringer på rennprogrammet for årets ski-NM på Konnerud.

Fredagens sprint endres til fri teknikk, lørdagens skiathlon endres til klassisk teknikk fellesstart, mens alle etappene i søndagens stafett går i fri teknikk.

Arrangøren har jobbet hardt for å få i stand en løype som kan brukes. Tidligere i uken ble det kjørt inn totalt 4000 kubikkmeter med snø fra Kongsberg.

- Hadde ingen annen mulighet



Kenneth Holth, rennleder for Ski-NM på Konnerud, forteller at de er glade for at de i det hele tatt klarer å få arrangert mesterskapet.

- Det er blitt lagt ned en kjempeinnsats for å få til nok snø i den ene 5 km lange løypen som vi kommer til å benytte. Endringen i NM-programmet går på å få til det mest optimale sportslige tilbudet for alle deltakerne. Vi håpet selvfølgelig i det lengste å opprettholde det planlagte NM-programmet, men vi hadde ingen annen mulighet enn å endre på flere av distansene, forklarer Holth.

Mesterskapet arrangeres fra 30. januar til 2. februar. Programmet blir nå som følger:

Torsdag 30. januar: 10/15 km, fri teknikk

Fredag 31. januar: Sprint, fri teknikk

Lørdag 1. februar: 15/30 km Klassisk, fellesstart.

Søndag 2. februar: 5/10 km stafett, fri teknikk

TIL PRØVE-VM: Therese Johaug reiser til Oberstdorf for å prøve VM-løypene for neste sesong. Foto: Petr David Josek (AP)

Prøve-VM i Oberstdorf

Før VM skal flere av de norske landslagsløperne i aksjon i prøve-VM i tyske Oberstdorf.

Norge har tatt ut 21 løpere som reiser til den tyske byen hvor det skal konkurreres i både sprint og skiathlon kommende helg.

Under følger Norges tropp.

Kvinner:

Therese Johaug - IL Nansen

Heidi Weng - IL BUL

Maiken Caspersen Falla - Gjerdrum IL

Ingvild Flugstad Østberg - Gjøvik Skiklubb

Astrid Uhrenholdt Jacobsen - IL Heming

Lotta Udnes Weng - Nes Ski

Tiril Udnes Weng - Nes Ski

Ane Appelkvist Stenseth - Grong IL

Anna Svendsen - Tromsø Skiklubb

Kathrine Harsem - IL Varden Meråker

Herrer:

Johannes Høsflot Klæbo - Byåsen IL

Emil Iversen - IL Varden Meråker

Sjur Røthe - Voss IL

Martin Johnsrud Sundby - Røa IL

Hans Christer Holund - Lyn Ski

Simen Hegstad Krüger - Lyn Ski

Pål Golberg - Gol IL

Sindre Bjørnestad Skar - Bærums Verk og Hauger IF

Erik Valnes - Bardufoss og omegn IF

Håvard Solås Taugbøl - Lillehammer SK, Team Veidekke Innlandet

Gjøran Holstad Tefre - Førde IL, Team Veidekke Vest