Værtrøbbel for alpinistene – utforen i Val Gardena avlyst

Herrenes planlagte utforrenn i verdenscupen i Val Gardena må flyttes til en annen dato, mens kvinnenes utfor i Val d'Isere foreløpig er utsatt i to timer.

Det skjer som følge av uvær og mye nedbør i Mellom-Europa.

I Val Gardena i Nord-Italia kjørte mennene et tåkepreget super-G-renn fredag, der Kjetil Jansrud ble nummer to. Natt til lørdag har det snødd så mye at arrangøren anser det som umulig å gjennomføre et nytt renn, ifølge NRK.

Utforrennet kommer til å bli gjennomført senere i sesongen.

Kvinnealpinistene skal etter planen også kjøre utfor lørdag. I Val d'Isere i Frankrike ble fredagens trening avlyst, og nå spøker det også for selve rennet. Foreløpig er konkurransen der Kajsa Vickhoff Lie er Norges håp, utsatt i to timer til klokken 12.30.

