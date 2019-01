Vajebah Sakor til OFI Kreta

Asker-gutten Vajebah Sakor fortsetter karrieren i gresk fotball.

Den tidligere Juventus-spilleren forlater IFK Göteborg til fordel for greske OFI Kreta.

Det får Nettavisen bekreftet på deadline day torsdag.

Nordmannen har har skrevet under på en avtale som strekker seg fram til sommeren 2021.

Sakor startet seniorkarrieren i Asker allerede som 15-åring og ble etter interesse fra flere europeiske toppklubber hentet til Juventus.

Det ble imidlertid aldri noe gjennombrudd på toppnivå i den italienske storklubben.

Etter å ha gått gjennom klubbens akademi ble det utlån til Westerlo, Vålerenga Willem II, og IFK Göteborg.

IFK hentet Sakor på en permanent avtale i fjor, men nå går ferden videre til Kreta for 22-åringen.

OFI Kreta ligger for øyeblikket på 14. plass og under streken i den greske toppserien. For øyebliket er det ett poeng opp til kvalikplass og to poeng opp til trygg grunn.