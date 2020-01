Vakter grep inn mot supporter med VAR-plakat da City tok tre poeng

Det oppstod en spesiell situasjon underveis i kampen mellom Manchester City og Everton.

MANCHESTER CITY-EVERTON 2-1

Det var underveis i Premier League-oppgjøret på Etihad mellom Manchester City og Everton at den noe spesielle situasjonen oppstod på tribunen.

En Manchester City-supporter hadde tatt med seg en plakat med påskriften «R.I.P. fotball, VAR er her. Fans boikott?»

Plakaten var en åpenbar henvisning til VAR sitt inntog i Premier League, og kunne virke som en tydelig beskjed om at vedkommende misliker videoassistert dømming i engelsk fotball.

Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst omtaler situasjonen på Twitter. Han kommenterer situasjonen på følgende vis.

- Surrealistiske ting i City. En supporter holder opp en plakat med beskjeden. «R.I.P. fotball, VAR er her. Fans boikott?». Han blir deretter bedt om å rulle den sammen av vakter, skriver Luckhurst.

Supporteren skal ha blitt bedt om å fjerne plakaten av vakter på Manchester Citys hjemmebane.

Etterlengtet seier

Selve kampen ble en etterlengtet opptur for Manchester City

I fraværet av Sergio Agüero tok Gabriel Jesus ansvar i 2-1-seieren over Everton.

Brasilianske Jesus trives godt med å spille mot Everton, og onsdagens to scoringer var hans sjette og sjuende mot klubben. Og det på hans siste fem kamper mot Carlo Ancelottis menn.

For etter en tam 1. omgang uten det helt store, eksploderte det i andre akt.

Seks minutter ut i den andre omgangen satt den endelig for hjemmelaget. Gabriel Jesus fikk ballen på 17 meter, dro seg inn i banen og skrudde ballen i lengste hjørne. Jordan Pickford fikk noen fingre på ballen, men ikke nok til å hindre mål.

Bare minuttet etter var Dominic Calvert-Lewin nære ved å utligne etter en corner, men hodestøtet fra spissen gikk via en lyseblå og like utenfor.

Etter drøye timen satt den igjen fra Jesus. Han kom alene med Pickford og banket ballen i nærmeste hjørne.

DAGENS MANN: Gabriel Jesus ble den store helten for Manchester City mot Everton med sine to scoringer. Foto: Andrew Yates (Reuters)

Redusering

Richarlison sørget for 2-1 med 20 minutter igjen av oppgjøret. Everton brøt høyt i banen, og brasilianeren pirket inn reduseringen fra tre meter, etter pasning fra Theo Walcott.

Jesus holdt på å bli tremålsscorer da han igjen kom alene med Pickford etter 80 minutter, men denne gangen gikk forsøket i stolpen. Dermed endte det 2-1.

2-1-seieren gjør at City (44 poeng) er elleve poeng bak Liverpool (55), som har to kamper mindre spilt enn Leicester (45) på 2.-plass og City på 3.-plass. Mye tyder på at kampen om 2.-plassen kommer til å stå mellom de to lagene ettersom Chelsea (36) på 4.-plass har et stykke opp.

Tapet var Ancelottis første som Everton-trener, etter sju poeng på de første tre kampene. De er fortsatt nummer ti med 25 poeng.