Valakaris sønn klar for Tromsø

Onni Valakari (18) har signert for Tromsø. Det betyr at unggutten får sin egen far som trener.

18-åringen har skrevet under på en kontrakt ut 2021, bekrefter TIL i en pressemelding.

Valakari var på et treningsopphold i Southampton tidligere i år, men er nå klar for laget som ligger på 7.- plass i Eliteserien etter halvspilt sesong.

– Vi har fulgt med han helt siden han var her på et opphold i fjor høst. Han har spilt alle kampene for TPS og vi har sett video av kampene. Vi ser at han er en spiller som kan være en god investering for oss. Vi har snakket lenge med klubben og har fått til en overgang som kan være bra for begge parter, sier Tromsøs sportssjef Svein-Morten Johansen.

Midtbanespilleren kommer fra TPS, der han har startet 15 kamper og scoret fire mål denne sesongen. Han er ikke bekymret for det faktum at han nå skal trenes av sin egen far.

– Det ser jeg ikke på som noe problem. Er jeg ikke god nok, så vil det vise seg på banen. Jeg er en av spillerne, slik som alle andre. Det blir et spiller-trener-forhold, sier Valakari.

