Valencia refser Atalanta-treneren som var koronasyk

Gian Piero Gasperini (62) får det glatte lag av den spanske klubben etter oppsiktsvekkende avsløring.

I et åpenhjertig intervju med Gazetta dello Sport fortalte Gasperini at han ble koronasmittet, like før returkampen mot Valencia i Champions League i mars. Han fortalte at det var så ille at han fryktet for sitt eget liv. Kampen ble spilt 10. mars, og han utdyper videre om den svært tøffe tiden.

Les også: Atalanta-treneren ble koronasyk – fryktet for livet

– Da jeg kom tilbake følte jeg meg helt ødelagt. Jeg hadde ikke feber, men det føltes som jeg hadde feber på 40 grader, sier Gasperini og fortsetter:

– Hver annet minutt hørte jeg en ambulanse passere utenfor. Det føltes som en krig. Om natten tenkte jeg «om jeg må på sykehuset, hva skjer da?».

Uttaler seg

Disse uttalelsene fra Gasperini har imidlertid ikke falt i god jord hos Valencia. Den spanske storklubben har nå kommet med en uttalelse rundt saken.

Les også: Rapport mener Liverpools Champions League-kamp har ført til 41 flere dødsfall

- Etter uttalelsene til Atalanta-trener Gian Piero Gasperini, som på søndag dukket opp i italiensk presse, ønsker Valencia å uttrykke offentlig sin overraskelse over at Atalanta-treneren valgte å reise dagen før kampen, når han visste at han hadde symptomer som kunne forbindes med koronaviruset. Dette gjorde han uten å ta noen form for forholdsregler, og dermed satte han mange folk i fare under reisen, men også da han oppholdt seg i Valencia, skriver klubben i en uttalelse, gjengitt av AS.

Gasperini fikk i hvert fall med seg en opptur etter at laget hans 4-3 på Mestalla, og gikk videre med 8-4 sammenlagt etter to hendelsesrike kamper.

Veien videre

Det betyr at det italienske laget er klare for kvartfinale i turneringen, men for øyeblikket er det ingen som vet når turneringen kan gjenopptas. Nylig gikk Lyon-president Jean-Michel Aulas ut og sa at kvartfinalen mellom Lyon og Juventus skulle spilles 7. august. Det ble raskt avfeid.

Les også: Ferguson ble forbannet på TV 2-profil: - Han bare så på meg og gikk (+)

- Det stemmer ikke i det hele tatt. Ingenting har blitt bestemt, har en talsperson fra UEFA sagt til det tyske nyhetsbyrået DPA.

Det som i hvert fall stemmer er at stadig flere europeiske ligaer starter opp igjen i juni, og dermed kan det være et signal på at Champions League også kan starte opp igjen om ikke altfor lenge.