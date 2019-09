Valencia sparket Marcelino, Albert Celades tar over

Den spanske suksesstreneren ble den første som fikk sparken i LaLiga denne sesongen.

Valencia valgte onsdag å sparken trener Marcelino. Det bekrefter den spanske storklubben selv på sine nettsider. Dermed må klubben ut på leting etter ny trener for første gang siden 2017.

Det har lenge ulmet i Valencia, og før sesongen var det ryktet at 54-åringen kunne være på vei vekk fra Mestalla. Onsdag skal han ha fått beskjed av president Anil Murthy om sparkingen.

Journalisten Héctor Gómez, som blant annet jobber for Goal, rapporterte onsdag formiddag at det er eier Peter Lim som hadde bestemt seg for å sparke den tidligere Villarreal-treneren.

- Dette er fullstendig loco!

Marcelino har de siste to sesongene ledet Valencia til fjerdeplass i LaLiga, hvilket har betydd Champions League-spill for John Carews tidligere klubb. Denne sesongen er de hvite og oransje trukket i samme gruppe som Ajax, Valencia og Lille.

Det er uansett triumfen i den spanske cupen forgående sesong som er spanjolens aller største bragd. Valencia slo nemlig seriemester Barcelona 2-1 i finalen som ble spilt Benito Villamarín i Sevilla.

Det var Valencias første trofé siden de vant cupen i 2008. Den gangen var det Getafe som ble beseiret 3-1 i finalen. Cuptriumfen tidligere i 2019 samsvarte også med året da Valencia fylte 100 år som fotballklubb.

Ifølge Gómez skal eier Lim har følt seg sveket av Marcelino etter bråket før sesongen, det det skal ha vært ryktet at Valencia-direktør Mateu Alemany kunne få sparken av Lim. Alemany er mannen som hadde ansvaret for å hente inn Marcelino i 2017.

Blant de som reagerer på sparkingen av Marcelino er Viasport-ekspert Petter Veland:

- Dette er fullstendig loco! Loco. Det ulmer ikke lenger. Det er brann med store flammer og fare for spredning, skrev Veland på sosiale medier mens ryktene gikk før sparkingen.

Det rapporteres av journalisten Alex Silvestre, som jobber for TV-programmet El Chiringuito, at også Valencia-spillerne har reagert voldsomt på at de nå mister sin trener:

- I garderoben så har de null forståelse for dette. De er helt knust og forbanna. Kapteinene, så vel som Marcelino selv, har funnet ut av dette gjennom pressen, skriver Silvestre på Twitter.

I Valencia er det landslagsspillerne Dani Parejo (hovedkaptein), Rodrigo Moreno (visekaptein) og José Luis Gaya (tredjekaptein) som utgjør kapteinsteamet.

Også spanske Marca skriver at Valencia-spillerne «er i sjokk» over at de har funnet ut om sparkingen.

Erstatter klar

Valencia skal uansett ikke ha brukt langt tid på å finne erstatteren til den populære treneren. U21-landslagstrener Albert Celades er mannen som tar over på Mestalla.

Onsdag ettermiddag har han også blitt filmet på togstasjonen i Valencia, så vel som på vei inn dørene inn på kontorene på Mestalla.

Senere onsdag gjorde Valencia det offisielt på sine nettsider. Celades har signert en kontrakt med Valencia til sommeren 2021.

Dette er hans aller første jobb som hovedtrener for et klubblag. Han var assistenten til Julen Lopetegui i 2018 da han trente Real Madrid.

Det er på landslagene at Celades kan vise til en imponerende CV. Han trente det spanske U16-landslaget mellom 2013 og 2017, og hadde samtidig ansvaret for U21-landslaget mellom 2014 og 2018. Spania vant, som kjent, U21-EM tidligere i sommer. Da uten Celades.

Han har også en meget imponerende CV som spiller. Katalaneren spilte defensivt på midtbanen i løpet av sin karriere, og vant LaLiga med Barcelona både i 1998 og 1999. Han gjorde det samme i 2001 og 2003 da han spilte for Real Madrid. Han var også med å vinne Champions League med Real Madrid i 2002.

43-åringen vil dermed gå inn som den niende treneren siden november 2015 for Valencia. Nuno Espírito Santo, Voro (midlertidig), Gary Neville, Pako Ayestarán, Voro (midlertidig), Cesare Prandelli, Voro (midlertidig) og Marcelino har alle sittet ved roret på Mestalla.