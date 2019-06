Valentina Sjevtsjenko vartet opp med vanvittig knockout mot Jessica Eye

Forsvarte sitt belte i fluevekt under nattens UFC-stevne i Chicago.

Se den elleville knockouten i videovinduet over.

NB! Vi advarer mot sterke bilder.

Under nattens UFC-stevne i Chicago forsvarte Valentina Sjevtsjenko sitt belte i fluevekt mot amerikanske Jessica Eye. Dette er første gangen Sjevtsjenko forsvarte sitt belte, etter at hun vant tittelen mot polske Joanna Jedrzejczyk sist desember.

Den kirgisk-peruanske utøveren hadde god kontroll i den første runden mot Eye, før hun skulle skru opp tempoet i den andre runden mot utfordreren. Før halvminuttet var gått, smalt Eye i kanvasen.

Sjevtsjenko traff med et høyt spark mot hodet til Eye, som falt bakover. Dommeren tok ingen sjanser, og stoppet oppgjøret før Sjevtsjenko rakk å gjøre mer skade på 32-åringen.

Les mer: - Hva nå, Gustafsson?

Ble liggende i flere minutter

Fra kommentatorplass var den velkjente UFC-kommentatoren Joe Rogan klar på at dette var noe av det villeste han hadde sett:

- Det er et grusomt spark til hodet, beina hennes rister. Hun er knocket ut. Wow .. det er en av de mest brutale knockoutene vi noensinne har sett, sa en tydelig rystet Rogan fra sin kommentatorplass.

Han kommenterte oppgjøret sammen med regjerende mester i tungvekt, Daniel Cormier. Han var også klar på at knockouten fra 31 år gamle Sjevtsjenko var av det voldsomme slaget.

- Se på Valentinas trener. Han er mer bekymret for hvordan Jessica har det, enn å ville feire seieren. Det er galskap, Jessica ligger fortsatt rett ut, sa Cormier fra sine kommentatorplass.

Eye ble liggende i buret i flere minutter mens leger og laget hennes passet på at alt sammen stod bra til. Etter hvert kviknet hun til igjen til applaus både fra de fremmøtte supporterne og Sjevtsjenko.

- Først og fremst må jeg takke Jessica som tok denne kampen, for at hun er en sterk utøver og for at hun gav absolutt alt. Jeg kan kun ønske henne god bedring, og at hun er ved god helse, sa Sjevtsjenko etter kampen.

- Dette er det vi må ha i denne idretten. Vi må ha god helse, tusen takk for kampen, Jessica.

Hun fortalte at hun hadde sett for seg at kampen mot Eye, som nå står med 14 seire, syv tap og én «no contest», kom til å bli veldig voldsom:

- Jeg tenkte at dette kom til å bli en brutal kamp, fordi Jessica har en så sterk karakter og hun kom ikke til å gi opp. Derfor var jeg forberedt på å gi mitt beste og vise mine ferdigheter, fortalte Sjevtsjenko, som mener at fluevekten er hennes virkelige vektklasse.

Les mer: MMA-stjerne pådro seg åtte brudd i ansiktet etter knockout

Dominerende Sjevtsjenko

Etter kampen tok Eye til sosiale medier for å forsikre sine supportere om at hun hadde det bra.

- Jeg har det bra, takk til alle som bryr seg. Jeg hadde en god treningsleir før kampen og følte meg bedre enn noen gang. Jeg gjorde noen feil som kostet meg dyrt, skriver Eye på Twitter.

For Sjevtsjenkos sin del, så står hun med 17 seire og tre tap i sin UFC-karriere. Hun står med imponerende seire over profilerte utøvere som nevnte Jedrzejczyk, Holly Holm og Julianna Peña.

Hun har tidligere også gått kamp om tittelen i bantamvekt, der superstjernen Amanda Nunes har vært dominerende. I begge kampene mot den brasilianske stjernen måtte Sjevtsjenko gi tapt.

Her klikker det for UFC-stjernen under intervju

Deres andre kamp i Edmonton på UFC 2015-stevnet i september 2017 endte på kontroversielt vis da Nunes vant på «split decision» etter at de to hadde gått fem rundene.

Etter den kampen bestemte «Bullet Valentina» for å gå tilbake til fluevekt der hun har slo Priscila Cachoeira og Jedrzejczyk før hun også sikret seieren mot Eye natt til søndag.