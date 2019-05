Vålerenga- og Lillestrøm-fansen barket sammen etter Melgalvis-stunt

Lillestrøm-spilleren «plantet» et LSK-flagg i midtsirkelen på Intility Arena etter lørdagens ydmykelse.

VÅLERENGA - LILLESTRØM 0-3:

Artikkelen oppdateres.

INTILITY ARENA/AKERSGATA (Nettavisen): I etterkant av Lillestrøms ydmykelse av Vålerenga på Intility Arena, valgte gjestenes Aleksander Melgalvis å ta med seg et sort og gult flagg og plassere det i midtsirkelen på banen.

Da kokte det over for flere Vålerenga-supportere, som stormet banen for å ta bort flagget og fortelle Melgalvis at dette ikke var greit. Hakk i hæl kom også bortesupportere, og det endte opp med håndgemeng mellom supporterne ute på kunstgresset.

Etter kort tid fikk vaktene kontroll på situasjonen.

- Litt unødvendig



Til Eurosport forklarer Melgalvis at han bare ønsket å lage litt ekstra liv.

- Det var ikke ment for å provosere, men mest for å lage liv for Kanari-fansen. Men slik er det, det er derby og følelser, sier Melgalvis til Eurosport.

Vålerengas Aron Dønnum, som for øvrig måtte ut i første omgang med en skade, og gikk på krykker etter kampen, synes ikke noe om det som skjedde.

- Jeg fikk det ikke med meg, men det er litt uheldig. Når du vinner 3-0, er det ikke det lureste du gjør. Hvis du plager en gjeng med løver utenfor buret, og så går inn i buret etterpå, da går det nok ikke så bra, sier Dønnum til Nettavisen.

Han forstår at Vålerenga-fansen reagerte på oppførselen.

- Ja, men jeg synes sånt er litt unødvendig, egentlig, sier midtbanespilleren.

- Ikke det beste han har gjort



Lillestrøm-trener Jørgen Lennartsson mener Melgalvis burde avstått fra å plante flagget, men varsler ikke noe oppvask på kammerset etter episoden.

- Jeg så ikke alt som hendte. Det var ikke noe v vdet beste Melgalvis har gjort i sitt liv. Men i dag vil jeg helst snakke om fotball. Men jeg forstår at VIF-fansen blir forbannet, sier Lillestrøm-treneren til Nettavisen.

I pressesonen sier Lennartsson at han ikke har noen store planer om å ta opp episoden med sin spiller, men regner med at andre i klubben vil ta tak i dette.

Vålerenga-trener Ronny Deila fikk heller ikke med seg det som skjedde.

- Nei, jeg har ikke sett hva som skjedde, så det er vanskelig å uttale seg om. Det er noe jeg ikke synes noe om, selvfølgelig, sier Deila etter kampen.

Oppgjøret i Oslo endte med 3-0 til gjestene fra Romeriket. Thomas Lehne Olsen scoret to ganger, mens Tobias Saquist også fant nettmaskene.