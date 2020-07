Vålerenga forhandler om Dønnum-salg: - Tar det ikke som en selvfølge

Det kan bli utskiftninger i Vålerenga-troppen i det kommende overgangsvinduet. Nå kan utenlandsproff bli Dønnums erstatter.

Søndag kunne Nettavisen melde at Vålerenga har mottatt flere konkrete bud på sin offensive juvel Aron Dønnum.

Budene kom fra klubber i Tyrkia og Kypros, der spesielt ett av disse, fra toppklubben Besiktas i Istanbul, anses som en svært interessant mulighet for Vålerenga-spilleren.

Klubbene skal etter det Nettavisen forstår nå være i forhandlinger for å se om de kan komme til enighet om en avtale for 22-åringen.

- Det er ikke så mye å kommentere på det egentlig. Jeg er ikke en som svarer kjedelig og sier at «sånt tenker jeg ikke på i det hele tatt». Det gjør man og det er veldig attraktivt å få tilbud fra utlandet, men jeg tenker faktisk på å prestere i neste kamp og den neste kampen jeg spiller er på søndag med Vålerenga. Det er fokuset mitt, sier Dønnum til Nettavisen.

Aron Dønnum har blitt en populær mann etter gode prestasjoner for Vålerenga. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Foreldrene styrer prosessen

Det skal den siste tiden ha vært veldig mye interesse for Vålerenga-spilleren som står med én scoring og én målgivende pasning på åtte kamper denne sesongen.

For rundt en uke siden tikket også de første seriøse budene inn på Valle.

Dønnum innrømmer at han synes det er morsomt med mye interesse.

- Jeg synes det bare er morsomt. Jeg kommer fra et lite sted. For fire-fem år siden hadde jeg så klart troen, men man blir liksom fortalt et det er et lite nåløye som er ekstremt vanskelig å komme gjennom. Når man først klarer å få proffkontrakt med en av Norges største klubber, er det én ting, så kommer det interesse fra utlandet også. Det er veldig stort for meg. Jeg tar det ikke som en selvfølge. Det er ekstremt mye dedikasjon og vilje bak det.

- Når folk spør om jeg vil dra til utlandet, så er det kanskje det dummeste spørsmålet jeg får. Selvfølgelig vil jeg det. Hvis man ikke vil det så lurer jeg på hvorfor man spiller fotball. Når det blir er et annet spørsmål. Det handler om riktig timing. Om det er nå, neste år eller om to år er opp til oss å vurdere etterhvert som det kommer, sier Dønnum.

Eidsvoll-gutten forklarer videre at han har tatt et bevisst valg om å ikke ha for mye å gjøre med prosessen og forhandlingene som nå finner sted.

- Jeg har god kommunikasjon med agenten min, men det er egentlig ikke jeg som kommuniserer med han. Det er foreldrene mine, stefaren min og mamma som holder i det slik at jeg kan ha fokus på fotballen. Jeg har sagt at jeg vil ha fokus på å trene og spille kamper nå. De tar seg av eventuelle ting.

- Du har ikke hørt noe fra mamma etter søndag med andre ord?

- Hehe, jeg snakket med henne fredag. Da var det bare «elsker deg og kyss, klapp og klem», ikke noe annet enn det, humrer Dønnum.

Nettavisen har tidligere vært i kontakt med Vålerenga om budene. Daglig leder Erik Espeseth sier at de ikke ønsker å bidra til spekulasjoner knyttet til spillerlogistikk.

God sesongstart

Om Dønnum forsvinner ut av portene på Intility Arena kan en annen 22-åring bli hans erstatter. Etter det Nettavisen forstår er Rafik Zekhnini et hett tema i gangene på Valle. Vålerenga skal være interessert i å hente vingen til hovedstaden.

- Jeg holder alt åpent. Jeg trenger å utvikle meg og om jeg føler at det er best å utvikle seg i Norge nå, så gjør jeg det. Jeg utelukker ingenting, sier Zekhnini til Nettavisen om en potensiell overgang på telefon fra bestekompis Dønnum sin leilighet, der han har vært på besøk i Oslo den siste uken.

Dag-Eilev Fagermo-kjenningen fra tiden i Odd var forrige sesong utlånt til nederlandske Twente fra Serie A-klubben Fiorentina.

Han har kontrakt med italienerne frem til 30. juni 2022.

Bestekompisene Rafik Zekhnini og Aron Dønnum sammen på U21-landslaget. Foto: Marius Simensen

Vålerenga har hatt en god sesongstart og innehar tredjeplassen i Eliteserien etter ni kamper.

Oslo-klubben er ubeseiret på de seks siste kampene før søndagens møte med Strømsgodset hjemme på Intility Arena.

Avspark er kl 18.00.

Det kan fort bli noe av det siste Dønnum gjør i den blå Vålerenga-drakten.