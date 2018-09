Vålerenga fortsatt uten poengtap

Storhamar topper tabellen etter å ha vendt til 3-2-seier i mjøsderbyet mot Lillehammer, men Vålerenga er eneste lag uten poengtap i eliteserien ishockey.

Oslolaget gjorde kort prosess med Sparta i Furuset Forum på vei mot 3-0-seier. Lars Erik Spets og Tobias Lindström scoret hvert sitt mål i kampens første drøye tre minutter, og gjestene greide aldri å overliste Steffen Søberg i hjemmemålet.

Søberg reddet 16 skudd da han holdt nullen, mens Lindström ble tomålsscorer da han fastsatte resultatet i midtperioden.

Vålerenga har spilt tre kamper og vunnet alle tre. Dermed har laget ni poeng. Det har også Storhamar, som har spilt fire kamper. Sparta toppet tabellen før tirsdagens kamper, men blir stående med sine sju poeng.

Sterk vending

Lillehammer tok ledelsen 2-0 mot erkerivalen takket være scoringer av Stian Kaltrud Nystuen og Parker Bowles, men Lars Østli reduserte etter første pause.

Patrick Thoresen utlignet i midtperioden med et mål som ble godkjent først etter videogjennomgang. Dommerne ville finne ut om pucken var inne før buret havnet ut av stilling og fant at så var tilfelle.

Christian Bull ble matchvinner vel halvveis i midtperioden.

Første poeng

Ringerike har overrasket positivt i sin eliteseriedebut, men tok sin første seier i ordinær tid da Manglerud Star ble slått 2-0. Anders T, Henriksen scoret begge målene som løftet laget til 4.-plass på tabellen.

Stjernen tok sine to første poeng for sesongen med 3-2 over Stavanger etter straffeslag. Joacim Sundelius scoret både 2-2-målet i tredje periode og det avgjørende straffeslaget.

Stavanger er nummer seks på tabellen, mens Stjernen fortsatt er sist.

(©NTB)

Mest sett siste uken