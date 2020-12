Vålerenga fulgte opp seriegull med cupgull – Markussen med kunstscoring

Marie D. Markussen vartet opp med et drømmetreff i ekstraomgangene i finalen mot LSK og sørget for 2-0 da Vålerengas fotballkvinner tok sin første cuptittel.

LSK har vunnet cupgullet fem av de siste seks årene og knuste laget fra Oslo øst hele 5-1 i fjorårets finale. Derfor smakte det nok ekstra godt for Vålerenga å ta trofeet hjem til hovedstaden og erklære seg som norgesmester med seier over erkerivalen.

VIF valset over Arna-Bjørnar da laget sikret gullet i Toppserien for en uke siden, men i cupfinalen var oppgaven tøffere.

Sophie Roman Haug var nære å sende Hege Riises lag i føringen ved to anledninger tidlig i 1. omgang, men så roet seriemesterne nervene og spilte seg mer inn i kampen.

Vålerenga sendte bølge på bølge mot LSK-buret uten å finne nettmaskene, og det måtte ekstraomganger til før ballen endelig lå i nettet.

I første ekstraomgang ble Toppseriens toppscorer Njoya Ajara spilt fri alene foran LSK-buret og satte inn 1-0, før Markussen vartet opp med det utrolige minutter etterpå. Fra 25 meter klinket hun til og limte ballen så langt opp i krysset som mulig.

– Jeg har jobbet med å tørre litt mer, så jeg bare gikk for det. Det var veldig deilig å se at den gikk inn, sa Markussen til NRK etter kampen.

Dermed fullbyrdet «Enga» en fantastisk sesong på best mulig vis, med to gull av to mulige.

Jevnt og tett

LSK åpnet sterkt og lot ikke Vålerenga få noe rom til å trille ball. Med høyt press og godt gjenvinningsspill ble laget fra Oslo øst liggende bakpå i åpningsminuttene.

Haug har scoret ni ganger mot Vålerenga før og var nær å sende de gulkledde i føringen allerede etter ni minutter. Spissen ble presset i avslutningsøyeblikket og klarte ikke å presse kula inn under tverrliggeren fra kloss hold.

Haug var nær igjen ti minutter senere med pannebrasken, men også da gikk ballen utenfor stengene.

Utover i 1. omgang tok Vålerenga over dirigentpinnen og spilte seg mer og mer inn i kampen.

Sherida Spitse sto godt på midtbanen og stjal ballen fra den ene gulkledde etter den andre. Sju minutter før pause vant hun ballen i god posisjon, som resulterte i en kjempemulighet for Celin Bizet Ildhusøy. Ida Norstrøm sto godt i LSK-buret og frarøvet 19-åringen muligheten til å ta de blåkledde i føringen.

– Det betyr mye for meg at jeg kommer hit og hjelper klubben, sa den tidligere LSK-spilleren Spitse.

Ekstraomganger

LSK hadde på ingen måte gitt opp det offensive spillet, og i 2. omgang smøg de gulkledde seg lenger fram på banen i forsøk på å sikre klubbens sjette cupgull. Men det ble med halvmuligheter fra LSK, og Jalen Tomkins i Enga-buret ble aldri satt på en skikkelig prøve.

I det 79. minutt fikk innbytter Sigrid Heien Hansen en kjempemulighet fra 16 meter. Skuddet gikk via en LSK-forsvarer, men var ikke godt hardt nok til å skape store problemer for Norstrøm.

Sjansene fløy fram og tilbake som ping pong-baller i sluttminuttene, men det gikk til ekstraomganger i Oslo for første gang i kvinnenes cupfinale på fire år.

– Jeg føler vi har egentlig ganske mange sjanser, så vi kunne ha avgjort det her før det var ekstraomganger, og så røyner det litt på utover i ekstraomgangene – det er kjipt, sa LSK kaptein Emilie Haavi etter kampen.

Toppseriens toppscorer Ajara fikk alle muligheters mor til å ta ledelsen tidlig i første ekstraomgang. Synne Jensen la ballen perfekt til rette for kameruneren som var alene med keeper, men hun sendte ballen rett i fanget til Norstrøm.

Drømmetreff

Minuttet senere var Ajara spilt fri igjen, og da gjorde hun ingen feil. 27-åringen trillet ballen enkelt i mål til 1-0 for «Enga».

Da mange nok hadde trodd at Vålerenga skulle legge seg bakpå, steg Markussen fram på fantastisk vis. Innbytteren fyrte av en suser fra 25 meter og limte ballen opp i krysset bak en utspilt Norstrøm.

Da var det ingen vei tilbake for LSK, som skuffet måtte se resultattavla lyse 0-2 ved kampslutt. Etter en fantastisk sesong fullbyrdet Vålerenga året som cupvinnere for første gang i klubbens historie.

– Vi prøvde å gjøre vårt beste for å skrive historie for klubben, sa matchvinner Ajara etter kampen.

