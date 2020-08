Vålerenga håper på gjenforening mellom Zekhnini og Fagermo

Rafik Zekhnini (22) kan komme til å gjøre comeback i norsk toppfotball om ikke lenge. Vålerenga er interessert i å hente ham på lån fra Fiorentina.

– Vi er veldig interessert. Nå venter vi på Fiorentina, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Telemarksavisa.

Zekhnini slo gjennom for fullt som 17-åring under Fagermo i Odd. Storspill mot Borussia Dortmund i europaligaen gjorde at han ble hentet til italienske Fiorentina for mellom 15 og 20 millioner kroner sommeren 2017.

Der har han bare fått spille i ti minutter i Serie A og har vært utlånt til Rosenborg og nederlandsk fotball. Kontrakten med Fiorentina løper ut sommeren 2022.

