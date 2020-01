Vålerenga har forhørt seg om Ian Burchnall

Den tidligere Viking-treneren skal etter det Nettavisen får opplyst være en av kandidatene til Vålerenga-jobben.

Vålerengas jakt på ny hovedtrener fortsetter, og klubben på Valle Hovin skal være godt i gang med kartleggingsprossesen rundt deres nye trener. Klubben er, som kjent, på jakt etter ny sjef etter at Ronny Deila forlot Vålerenga til fordel for New York City FC fort kort tid siden.

Nettavisen har tidligere kunnet erfare at Tor Ole Skullerud er blant trenerne som er blitt kontaktet rundt sin potensielle tilgjengelighet om å ta over sjefsstolen etter Deila.

Nå kan Nettavisen erfare at Östersund-trener Ian Burchnall også har blitt kontaktet om hvorvidt han kan være tilgjengelig for en retur til Eliteserien med Oslo-klubben.

Blir værende?

Burchnall trente Viking fra 2016 til 2017, og har tidligere vært assistent både i Stavanger og for Sarpsborg 08. I 2018 tok han over jobben i den svenske Allsvenskan-klubben Östersund.

Det gjorde han etter Graham Potter, som beveget seg videre til Swansea etter å ha blant annet slått Arsenal i Europa League med de svenske cupmesterne fra 2016/2017. Potter trener nå Premier League-klubben Brighton.

Burchnall har imponert såpass, ifølge Nettavisens informasjon, at Vålerenga skal ha forhørt seg rundt statusen til den engelske treneren. Det skal uansett ligge an til at 36-åringen fra Leicester blir værende i Sverige.

Nettavisen har vært i kontakt med Ian Burchnall, som ikke ønsker å kommentere opplysningene.

Han skal uansett være ett av navnene på listen over trenere Vålerenga enten vurderer eller skal ha vurdert til den ledige trenerstillingen på Intility Arena. Navn som Lars Bohinen, Dag-Eilev Fagermo og Jørgen Isnes har også blitt omtalt i media i forbindelse med jobben på Valle.

- Som nevnt i pressemeldingen ved Deilas avgang kommer vi ikke til å kommentere spørsmål knyttet til ny hovedtrener før denne blir presentert, skriver sportssjef i Vålerenga, Jørgen Ingebrigtsen, i en SMS på spørsmål om kontakten mellom VIF og den tidligere Viking-treneren.

Burchnall er kanskje best kjent for å forsøkt å redde Viking da de opplevde sin økonomiske krise i 2017, og endte til slutt opp med på rykke ned fra den øverste divisjonen av norsk fotball.

Siden har engelskmannen imponert med Östersund, og tok klubben til 6. plass i sin første sesong i den øverste divisjon av svensk fotball. I 2019 endte klubben på 12. plass selv etter at stjernespillere som Saman Ghoddos, Ken Sema og Dennis Widgren forsvant ut dørene.

Östersund har den siste tiden slitt med økonomisk krise, og stod i fare for å miste lisensen til å spille på øverste nivå av svensk fotball i 2020. Situasjonen har bedret seg, og det svenske fotballforbundet har bekreftet at Östersund blir å finne i Allsvenskan også kommende sesong.

Flere vil ha jobben

Det spisser seg ordentlig til rundt trenersituasjonen i Vålerenga, og flere profilerte navn har aktivt meldt at de kunne tenke seg jobben i den norske hovedstaden denne sesongen.

Nettavisen har tidligere snakket med Steffen Iversen, som i dag trener Trygg/Lade, som ikke har lagt skjul på at han ønsker å ta over i Oslo. Han var med å vinne seriegull som Vålerenga-spiller i 2005.

Det var også nåværende FK Eik Tønsberg-sjef Ronny Johnsen. Også han har gjort det klart at han anser en potensiell ansettelse som Vålerenga-sjef som en drøm.

Tidligere Deila-assistent Håkon Lunov har også fortalt Nettavisen at han føler at han har det som skal til nå for å ta steget opp som hovedtrener, og håper at han får sjansen til å vise dette i 2020-sesongen.

Vålerengas 2019-sesong vil overhode ikke gå ned som en av de mest minneverdige i historien til de kongeblå. Klubben endte på en skuffende 10. plass, og flørtet lenge med å ta del i kampen mot nedrykk i løpet av fjoråret.

Ronny Deila tok over sjefsstolen på Valle i 2016-sesongen da han erstattet klubblegenden Kjetil Rekdal. Vi må tilbake til 2008-sesongen for å finne sist gang det var troféjubel i den norske hovedstaden. Den gangen vant Vålerenga 4-1 over Stabæk i cupfinalen på Ullevaal Stadion.