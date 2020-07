Vålerenga har mottatt flere konkrete bud på Dønnum

De skriftlige budene skal ha tikket inn i løpet av den siste tiden.

Aron Dønnum (22) har til tider imponert i Eliteserien denne sesongen. Interessen for Vålerenga-spilleren er stigende og nå skal det ha kommet inn flere offisielle bud på den offensive spilleren.

Nettavisen er kjent med at Vålerenga har mottatt flere skriftlige bud fra europeiske klubber den siste tiden.

Budene skal ifølge opplysningene være fra klubber i Tyrkia, samt en klubb på Kypros, der spesielt en av klubbene i Tyrkia betegnes som en storklubb.

VI FØLGER OVERGANGSVINDUET DIREKTE HER

Budene skal etter det Nettavisen forstår være i underkant av det Vålerenga ønsker for Dønnum. En overgang til Tyrkia skal uansett være noe Dønnum selv ser på som svært interessant, etter det Nettavisen forstår.

Nettavisen har vært i kontakt med Vålerenga om budene.

- Vi bidrar aldri til spekulasjoner knyttet til spillerlogistikk, sier daglig leder Erik Espeseth til Nettavisen.

Interessen rundt Vålerenga-spilleren skal ha eskalert ytterligere de siste ukene og nå bekreftes dette ved at konkrete bud har tikket inn hos Oslo-klubben.

Les også: Aron Dønnum må sone en kamps karantene etter uttalelser om dommeren

Vålerengas Aron Dønnum i aksjon mot Aalesund på Intility Arena i Oslo tidligere i sesongen. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar til opplysningene fra Dønnums agent Stein Hoff.

- Det er alltid hyggelig med interesse, men vi kommenterer aldri noe før ting er materialisert, sier Hoff til Nettavisen.

Dønnum har ca ett og et halvt år igjen av kontrakten med Vålerenga. Han skal etter det Nettavisen erfarer være klar for nye utfordringer og ser på Tyrkia som et svært aktuelt sted å fortsette karrieren.

Eidsvoll-gutten har tidligere blitt nevnt som en av spillerne med størst salgspotensial i Vålerengas tropp per dags dato, og et salg kan være med på å trygge den økonomiske situasjonen på Intility Arena.

Les også: Vålerenga i økonomisk krise: Må trolig selge stjernespillere

I juni skal danske Aalborg ha forhørt seg med Vålerenga angående en overgang for kantspilleren. Eurosport fikk dette bekreftet av sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen, men etter det Nettavisen får opplyst skal en overgang til Danmark aldri ha vært aktuelt for 22-åringen.

Vålerenga skal tidligere ha ønsket minimum to millioner euro, rundt 20 millioner kroner for Dønnum.

Oslo-klubben ligger for øyeblikket på 3.- plass i Eliteserien. Søndag møter de Kristiansund på bortebane. Det er ventet at Dønnum spiller fra start i det som fort kan være en av hans siste kamper i den blå drakten.