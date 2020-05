Vålerenga i økonomisk krise: Må trolig selge stjernespillere

Vålerengas økonomi er truet fra flere hold. Nå går det mot ryddesalg i spillerstallen for å få inn sårt tiltrengte midler. Men osloklubbens prisforlangende skal allerede ha skremt bort mulige kjøpere.

Økonomien i Vålerenga er svært presset om dagen. Som Nettavisen tidligere har omtalt sliter Oslo-klubben tungt på grunn av de økonomiske etterdønningene fra korona-krisen.

Klubben har gått glipp av minimum 13 millioner i tapte inntekter.

Allerede før sesongen gjorde klubben store økonomiske kutt. I tillegg er VIFs eier og rike onkel, Tor Olav Trøim, i enorme økonomiske problemer og står i fare for å gå konkurs.

Nå tror ikke VIF lenger at de vil få de 14 millionene Trøim har garantert for i 2020.

Onsdag forrige uke troppet daglig leder Erik Espeseth opp for å informere klubbens nærmeste partnere og sponsorer om situasjonen klubben nå befinner seg i.

Vålerenga skal etter det Nettavisen får opplyst være helt nødt til å selge spillere for å økonomisk komme seg gjennom 2020.

Daglig leder Erik Espeseth er ordknapp om akkurat dette.

- Når det gjelder spillerlogistikk så kommenterer vi aldri det i media. Det gjør vi aldri, men vi har mange attraktive spillere og vet at mange av de har en stor markedsverdi. Samtidig ønsker vi å beholde de vi har i stallen fordi de er viktige med tanke på være konkurransedyktige denne sesongen. Utover det kommenterer vi ikke noen enkeltcaser, sier han til Nettavisen,

- Må Vålerenga-supporterne innstille seg på at noen viktige brikker i troppen blir solgt i løpet av sommeren for å holde pengestrømmen oppe?

- Hehe, jeg har svart på det. Vi kommenterer ikke spillerlogistikk. Det har vi aldri gjort og det kommer vi heller ikke til å gjøre. Vi har mange attraktive spillere i troppen hvor alle er med i våre planer, så er det slik at hvis det kommer bud som vi finner interessante nok, så vil vi gå i dialog med de klubbene som eventuelt måtte ha bud på våre spillere. Det er sånn det er, svarer han.

Daglig leder i Vålerenga fotball Erik Espeseth forsøker å manøvrere Oslo-klubben gjennom en tøff tid. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

Ifølge nettsiden Transfermarkt er Felipe Carvalho klubbens høyest verdsatte spiller. Han er ifølge siden verdsatt til 600 000 euro. Carvalho er uansett ikke en spiller klubben regner med denne sesongen etter at han ikke har møtt opp i Oslo.

Til Nettavisen sier Carvalhos agent Terje Liverød at det ikke er noen ny utvikling rundt midtstopperen som befinner seg i Sør-Amerika for øyeblikket.

Aron Dønnum anses av mange som en av spillerne med høyest salgsverdi i troppen. Han er verdsatt til 450.000 euro, vel 4,5 millioner norske kroner og har en kontrakt som går ut 31.12.2021.

Utenlandske klubber skal allerede ha sjekket 22-åringens status, men flere skal ha blitt skremt vekk av Oslo-klubbens krav om en overgangssum på rundt to millioner euro.

- Stemmer det at dere har satt en pris på to millioner euro som dere forventer å få for Dønnum, Espeseth?

- Du får samme svar som i stad. Vi kommenterer aldri spillerlogistikk i media. Det blir en balansegang mellom å ha en konkurransedyktig stall og at forretningsmodellen går ut på at vi fra tid til annen ønsker å selge spillere for å vise at om du er i Vålerenga så har du gode muligheter til å komme deg videre, svarer han.

Vålerengas Aron Dønnum i treningskampen i fotball mellom Vålerenga og FC Lokomotiv Moskva i Marbella. Han kan være en avgjørende brikke for Vålerengas fremtid. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Til Nettavisen sier agent Stein Hoff at 22-åringen har tiltrukket seg godt med oppmerksomhet fra utlandet det siste året. Spesielt etter Dønnums prestasjoner i U21-landskampen mot Portugal i november 2019 ble lagt merke til.

- Aron kjenner seg klar hvis den riktige muligheten kommer opp. Ingenting hadde vært bedre om han kunne bidratt til å hjelpe klubben som har utviklet han, sier Hoff til Nettavisen.

Stein Hoff ivaretar Vålerenga-spiller Aron Dønnum sine interesser. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Forventer ikke økonomisk hjelp

Ifølge kilder Nettavisen har vært i kontakt med forventer ikke Vålerenga noe hjelp eller tilskudd av midler fra Trøim i år.

Situasjonen i Trøim sine selskaper er såpass kritisk at klubben ikke vil spørre eieren om økonomisk hjelp i 2020.

Av dokumentene til årsmøtet i Vålerenga Fotball Elite fremkommer det at Trøim har garantert for 13,9 millioner kroner i år i form av driftstilskudd eller lån.

Klubben har i utgangspunktet budsjettert for et langt lavere tilskudd fra eieren (2 millioner), men på grunn av den kritiske økonomiske situasjonen klubben og norsk fotball nå befinner seg i, kan garantien fra Trøim nå være sårt tiltrengte midler dette året.

- Denne avtalen løper fortsatt, og vi forholder oss derfor til dette. Ingen kan i dag med sikkerhet si hvilke eksakte behov Vålerenga Fotball AS vil ha for tilførsel av kapital i form av lån og lignende fra Magni Sports AS (eierselskapet) fremover, uttalte Espeseth til Nettavisen i slutten av april.

Det er fremdeles usikkert om Tor Olav Trøim vil støtte Vålerenga økonomisk i 2020. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

Det er også flere andre variabler som vil ha innvirkning på om Oslo-klubben vil overleve i økonomisk svært utfordrende tider.

Det kanskje mest usikre punktet er budsjettposten om spillersalg på 11,5 millioner denne sesongen.

Vålerenga er helt avhengig av ett eller flere betydelige spillersalg for til sammen opp mot 20 millioner kroner allerede denne sommeren, får Nettavisen opplyst.

Sander Berge ble i vinter solgt fra den belgiske toppklubben Genk til Premier League-klubben Sheffield United, angivelig for et sted mellom 200 og 250 millioner kroner.

Men pengene klubben får fra avtalen med Genk skal ikke være nok til sikre klubbens økonomiske fremtid.

- Innholdet i denne avtalen er konfidensielt mellom partene, og jeg kan derfor ikke besvare spørsmålet. Det jeg kan si, er at de beløpene som har versert i mediene klart overstiger de reelle tallene, samt at betalingen vil bli fordelt over flere år, sier Espeseth.

Stor usikkerhet

Oslo-klubben er altså pent nødt til å selge for å få inn friske penger så fort som mulig.

Samtidig er det også knyttet stor usikkerhet til hvordan overgangsmarkedet vil reagere på koronakrisen.

Flere har snakket om at verdien på spillere har sunket drastisk de siste månedene samtidig som alle fotballligaer har blitt satt på vent.

Også kjøpekraften ute i Europa skal være mindre enn på lang tid.

Dette bekrefter blant annet agent Atta Aneke som har god oversikt på overgangsmarkedet.

- Man vil merke en effekt, men jeg kommer til å selge spillere i dette vinduet. Selvfølgelig vil man merke at det er litt mindre penger i markedet og det vil bli mer kreative løsninger. Så lenge ligaer starter så tror jeg det går fint. Klubbene har bedre tid og er mer forberedt nå. Det er lavere priser, men attraktive spillere kommer til å få tilbud, sier Aneke til Nettavisen.

Trøim må gi beskjed

Tilbake på Oslo øst er situasjonen fremdeles usikker.

Det langsiktige målet til de blåkledde fra Oslo øst er å etterhvert kunne stå på egne uavhengige økonomiske ben, der behovet for hjelp utenfra ikke skal være tilstede. Trøim må gi beskjed til Vålerenga innen 1. juli om han også er med og støtter klubben neste år.

Forrige uke fikk også Trøims oljeselskap Borr Drilling varsel fra New York-børsen (NYSE) om at selskapet trues med å bli tatt av børsen.

Grunnen skal være at aksjen har blitt handlet for under 1 dollar i snitt i 30 dager.

Selv om spillerne vendte tilbake til 100 prosent jobb 18. mai skal det fra sentralt hold i klubben ha blitt luftet en modell forrige uke, der spillerne ville forbli 60 prosent permittert de neste to ukene, deretter 50 prosent, før de kom tilbake til full jobb fra og med 1. juni.

Ledelsen ønsket allikevel at spillerne skulle trene fem ganger i uken, fra mandag til fredag.

Les også: Vålerengas rike onkel i skvis: Må bestemme seg innen denne fristen

Denne løsningen ble dårlig mottatt av flere innad i klubben og klubben endte til slutt opp med at spillerne vendte tilbake til jobbene sine allerede mandag, til stor overraskelse fra flere.

Den pressede økonomiske situasjonen bekreftes ytterligere av at administrasjonen fremdeles er permittert selv om den sportslige avdelingen nå har vendt tilbake til arbeid.