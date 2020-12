Vålerenga-kapteinen ble konfrontert med det sjefen sa før kamp. Da kom reaksjonen: - Det er trist

Vålerengas kaptein går en usikker fremtid i møte etter at han kun ble tilbudt en ettårskontrakt med klubben.

VALLE (Nettavisen): Før helgen ble det kjent at Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation har takket nei til en ny ettårskontrakt med Oslo-klubben. Til VG uttalte midtstopperen at tilbudet var «skuffende og respektløst».

I forkant av kampen mot Rosenborg på Intility Arena mandag kveld bekreftet Jørgen Ingebrigtsen til Eurosport at Vålerenga ikke kommer til å tilby mer enn ett år til kapteinen.

Det fikk Tollås Nation til å reagere når han ble konfrontert med uttalelsene til sin egen sportslige leder.

- Det er trist i så fall. Jeg trives veldig godt her i Oslo og i VIF, men fotballen er brutal. Det skal mye til at jeg takker ja til ett år, men forhandlingene tar vi internt. Nå står jeg her med en liten strekk, men jeg har da spilt stort sett alle kampene i år, så jeg har motbevist mange av de som ar tvilt på meg. Jeg hadde håpet på et annet tilbud, sier Tollås Nation til Eurosport i pausen.

- Jeg vil ikke prate så mye mer om det. Jeg vil ha stabilitet med en gravid samboer og jeg er 30 år, så jeg vil ha to år minst. Klubben vil noe annet, så får vi ser hvor vi ender.

Fredag snakket Nettavisen med Vålerenga-ledelsen representert ved trener Dag-Eilev Fagermo og sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen, om det som nå har blitt en utfordrende situasjon med en av klubbens viktigste spillere.

- På generelt grunnlag er det for meg uaktuelt å ha spillere i en stall som det er risiko i med tanke på skader. Vålerenga er fortsatt en liten klubb med store økonomiske utfordringer i Oslo. Skal vi bygge opp klubben må vi bruke pengene riktig, vi har ikke råd til å ha spillere som koster bra med penger, som ikke er disponible.

- Sånn vil det være og det gjelder alle uansett alder. Vi må ha spillere som kan trene hver gang. Det er en grunn til at det blir tilbudt ett år og ikke mer. Det er ingen som er større enn klubben hverken spillere eller trenere. Vi må gjøre det vi mener er best for Vålerenga, sier Fagermo til Nettavisen.

Tollås Nation har selv blitt forelagt Vålerengas uttalelser om hans egen situasjon. Han ønsker ikke å uttale seg mer om saken inn mot mandagens kamp mot Rosenborg hjemme på Intility Arena, men fastholder at han synes det hele har blitt en kjedelig situasjon.

Sportslig leder Ingebrigtsen skjønner at 30-åringen er skuffet.

- Vi har opplevd at dialogen har vært god siden september/oktober-skiftet. Han fikk et tilbud som han takket nei til. For det første er det viktig å si at vi skjønner at han er skuffet, og det er lov. Tanken bak tilbudet er at Tollås har blitt 30 år og senest det siste året var han ute 8-9 måneder, sier Ingebrigtsen til Nettavisen.

VIF-lederen kan ikke gi noen garantier for at klubben vil komme tilbake med et forlenget kontraktstilbud.

- Forhandlinger tar vi ikke gjennom media. Han har en skadehistorikk langt tilbake i tid som gjør at vi synes det er usikkert å gi noe lengre tilbud enn det. Så har vi vært veldig klar på at vi vil ha han med ett år til, sier sier han.

