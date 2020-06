Vålerenga-kapteinen sammenligner Dønnum med Northug og Zlatan: - Det trigger meg

Aron Dønnum ga Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga en drømmestart på 2020-sesongen. Etter kampen ble matchvinneren det store samtaleemnet.

SARPSBORG STADION (Nettavisen): Vålerenga fikk en drømmestart da Eliteserien endelig ble sparket igang tirsdag kveld. Aron Dønnum ble matchvinner med en frekk tupp og sørget for tre poeng med hjem til hovedstaden i Dag-Eilev Fagermos trenerdebut.

Seiershelten Dønnum leverte som lovet varene på banen borte mot Sarpsborg 08. Dagen før premieren uttalte Dønnum blant annet til Nettavisen at «han alltid er opptatt av å vise meg frem».

Med nyfrisert sveis og noen breiale replikker i forkant av sesongstarten om hva som er i vente fra 22-åringen, har Vålerenga-profilen etterhvert lagt et lite press på egne skuldre. Tirsdag leverte han altså varene med sin matchvinner-scoring like før pause.

Vålerengas Aron Dønnum etter serieåpningen tirsdag kveld. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

- Som Northug og Zlatan

Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation har lagt merke til Dønnums noe selvsikre væremåte i det siste.

- Jeg så han sa at han skulle kjøre en ny sveis til seriestart. Han er litt som Northug og Zlatan. Så lenge han leverer på banen så må han bare melde så mye han vil, det er deilig det, sier Tollås Nation til Nettavisen etter kampen.

Både Petter Northug og Zlatan Ibrahimovic har gjennom sine karrierer vært kjent for å gå høyt ut, snakke mye og legge press på egne skuldre.

VIF-veteranen mener lagets kanskje største profil håndterer situasjonen på en god måte.

- Han gir seg selv press, samtidig så leverer han. Det er ingenting som er bedre enn det. Det vitner om mental styrke og en gutt som kan levere på høyt nivå, fortsetter kapteinen.

Vålerengas Jonatan Tollås Nation i aksjon i seriepremieren tirsdag kveld. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

Dønnum selv beskriver kampen og ikke minst resultatet som «ubeskrivelig».

- Det var mye adrenalin og energi som skulle ut. Jeg liker press. Det er sånn det skal være og det trigger meg. Det bare bygger meg opp, så det er ikke noen fare, er Dønnums kommentar til Nettavisen etter kampen.

- Veldig glad

Dag-Eilev Fagermo smilte også bredt etter sin første offisielle kamp som trener for Vålerenga. 53-åringen var spesielt fornøyd med arbeidsinnsatsen og den defensive organiseringen i laget.

- Vi vinner egentlig på det, men så er det mangler i spillet vårt offensivt. Der har vi et potensial til å bedre, vi må tørre å gjøre mer med back-fireren offensivt når motstanderen faller så lavt med laget, slik at vi får flere overtall-situasjoner høyere i banen. Men dette var en veldig viktig seier, sier Fagermo til Nettavisen.

Etter Dønnums matchvinner-scoring ble Eidsvoll-gutten et naturlig samtaleemne også hos Fagermo etter oppgjøret.

- Han er et veldig stort talent. Med meg som med alle andre trenere så er det ikke så veldig vanskelig å se det talentet. At han blir satset på er naturlig, dessuten passer han veldig bra til måten jeg liker å spille på.

Dag Eilev Fagermo var aktiv på sidelinjen i sin første kamp som trener for Vålerenga. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

Om kantspilleren fortsetter formen fremover kan det fort bli vanskelig å beholde han i Oslo-klubben fremover. Fagermo frykter ikke at han skal miste sin største offensive juvel.

- Det kan hende, men sånn er det. Da blir det penger til å gjøre ting, det må man regne med i en klubb som Vålerenga. At spillerne blir fulgt og at ting kan skje på overgangsmarkedet.

- Ja, kan det skje noe på overgangsmarkedet for deres del de nærmeste ukene?

- Det er vanskelig å si. Jeg tror ikke det skjer noe inn nå de nærmeste dagene i hvert fall, eller i dette vinduet.

- Det har vært snakk om at du ønsker en ny spiss inn. Er Benjamin Stokke en mann du vurderer?

- Det er vel agenten da sikkert som planter ut det for å få flere klubber på og høyere lønn. Vi har ikke noen spillere på vei inn nå og vi har vært gjennom en tøff periode med permitteringer. Jeg har sagt at om det forsvinner spillere ut som frigjør penger, så kan det hende det kommer noen inn.

- Nå har jo forsåvidt Sakarias Opsahl og Brede Sandmoen dratt på utlån. Erik Israelsson er klar for Kalmar FF, så gjenstår det å se om det frigjør noe. Jeg blir overrasket om det skjer noe, avslutter Fagermo.

- Jævlig surt

Sarpsborg 08 var det beste laget i den første omgangen tirsdag kveld. Hjemmelaget skapte flere tilløp til sjanser uten å få uttelling.

I den andre omgangen skapte de også et par store muligheter, men Vålerengas nye førstekeeper Kristoffer Klaesson slapp med skrekken og holdt nullen.

- Det er jævlig surt å stå her uten poeng. Jeg synes ikke det helt gjenspeiler kampen. Vålerenga er vel inne i boksen vår en gang hvor vi kløner det til. Vi har bare oss selv å skylde på, sier Joachim Thomassen til Nettavisen etter kampen.

Også hjemmelaget sin nye trener Mikael Stahre fikk sin første offisielle kamp i sin nye jobb.

- Det er alltid kjedelig å tape. Det var en helt jevn kamp og vi slipper til veldig få sjanser defensivt. Jeg kan ikke si at jeg er veldig skuffet over måten vi spiller på, derimot er jeg veldig skuffet over resultatet, oppsummerer Stahre til Nettavisen.

Sarpsborg 08-trener Mikael Stahre var fornøyd med en god del, men ikke resultatet i sin første kamp. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

Neste serierunde spilles allerede kommende lørdag og søndag. Lørdag reiser Sarpsborg 08 til Mjøndalen.

Dagen etter tar Vålerenga imot Stabæk til sin første hjemmekamp denne sesongen.