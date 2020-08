Vålerenga knuste LSK og økte ledelsen, RBK avga poeng mot Avaldsnes

LSK var aldri i nærheten av å true serieleder Vålerenga lørdag. Gjestene fra Oslo vant 3-1. Rosenborg rykker forbi LSK tross 1-1 og poengtap mot Avaldsnes.

Vålerenga, som riktignok har en kamp mer spilt, har nå fire poengs luke ned til Rosenborg, LSK og Sandviken, som lørdag slo Klepp 2-1.

I LSK-hallen tok Vålerenga ledelsen like før halvtimen var spilt. Etter et hjørnespark havnet ballen etterhvert hos en feilvendt Ingibjörg Sigurdardóttir som greide å krangle ballen i nettet.

Ett par minutter før pause doblet Dejana Stefanovic ledelsen med et skudd fra 18 meter i motsatt hjørne. Halvveis i andre omgang økte Rikke Marie Madsen ledelsen etter en flott gjennombruddspasning fra Sigurdardottir. LSK fikk ett trøstemål ved Sophie Romàn Haug på overtid.

– Vi tar en kamp av gangen. Vår tropp er ikke så bred, sa Vålerengas danske trener Jack Majgaard Jensen til NRK etter kampen.

– Kjipt å tape, men vi fremstår bra utover i kampen. Kampen er kjørt, men vi står på og jobber og får det ene målet, sa LSK-trener Hege Riise.

Tidlig RBK-mål

I Avaldsnes tok rosenborgkvinnene en tidlig ledelse. Etter kun seks minutter spill skjøt Julie Blakstad ballen trygt i nedre hjørne fra 18 meters hold. Utligningen kom 11 minutter etter pause da Katrina Gorry fant veien til nettmaskene.

Dermed ble det 1-1 i Avaldsnes. Avaldsnes ligger på femteplass i Toppserien, kun to poeng bak RBK på andreplass.

På Kringsjå var det duket for et ekte oslooppgjør da Lyn tok imot Røa. Camilla Linberg sendte hjemmelaget i ledelsen i første omgang, mens Hanna Terry utlignet i starten av andre omgang. Røa beholder bunnplassen i toppserien, poenget bak Lyn.

Sandviken henger med

Også i Kolbotn var det duket for et bunnoppgjør, denne gang mellom Kolbotn og Arna-Bjørnar. Arna-Bjørnar stakk av med en 3-2-seier.

Kolbotn ledet kampen to ganger, begge etter mål fra Johanne Fridlund. To utligninger fra Katarina Dybvik Sunde og seiersmål av Pia Rijsdijk sørget derimot for tre poeng til bergenserne.

I Bergen tok Sandviken imot Klepp og det var bortelaget som åpnet kampen best. Etter 21 minutter sendte Elisabeth Terland gjestene i ledelsen. Vilde Drange Veglo utlignet derimot før pause, mens Maria Dybwad Brochmann sikret hjemmeseier kvarteret før slutt.

Dermed henger Sandviken med i tetstriden. De er nummer fire i toppserien på poenglikhet med LSK og RBK.

(©NTB)