Vålerenga la inn bud på Søderlund

Vålerenga ville kjøpe Alexander Søderlund, men Rosenborg ville ikke selge toppscoreren sin.

Det er Adresseavisen som erfarer at det kom inn et bud på spissen for noen dager siden.

Også Nettavisen kjenner til at det skal ha vært interesse fra Vålerenga.

Sportslig leder i VIF, Jørgen Ingebrigtsen, vil ikke si noe om Oslo-klubben har vært interessert i å hente Søderlund, men er tydelig på at han ikke ser for seg å se haugesunderen i VIF-drakt i løpet av dagen.

- Hvor stor sjanse er det for at Søderlund blir Vålerenga-spiller?

- Den anser jeg som 0 prosent. Jeg har ikke gjort noe med det, sier Ingebrigtsen til Nettavisen.

RBKs sportslige leder, Stig Inge Bjørnebye, vil ikke bekrefte at det stemmer at VIF har lagt inn bud på spilleren, men kommer med følgende generelle kommentar til Adressa:

– Han blir i Rosenborg. Vi trenger ham her.

Søderlund har gått ut og inn av laget siden han kom fra St. Etienne i vinter. Til tross for at han ofte har startet på benken, er han Rosenborgs mestscorende med ni mål i cup og serie.

Alexander Søderlund har foreløpig ikke svart på Nettavisens henvendelser onsdag.

