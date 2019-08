Vålerenga med drømmemål i målfest: - En klassescoring!

Vålerenga var i det målfarlige hjørnet da de gjestet Røa søndag ettermiddag.

RØA - VÅLERENGA 2-6:

I spissen for søndagens målfest var Vålerenga-angriper Ajara Njoya.

Njoya, som representerte Kamerun under sommerens fotball-VM, vartet først opp med et drømmemål da hun satte inn 3-1 like før pause. VIF-profilen plukket med seg ballen et stykke utenfor Røa sekstenmeter. Njoya banket til, og ballen forsvant opp i krysset bak Røa-målvakt Linn-Mari Nilsen.

- Å, herlighet! Ajara Njoya - det er en klassescoring, utbrøt kampens kommentator da han ble vitne til Ajaras drømmetreff.

Se video av målet øverst i saken.

Etter pausen var Njoya på nytt frampå, og økte ledelsen til 4-1.

Natasha Dowie scoret Vålerengas første mål, før Synne Jensen utlignet til 1-1 få minutter senere. Dejana Stefanovic sendte Enga tilbake i ledelsen med 1-2, før Njoyas to raske mål. Synne Jensen reduserte til 2-4 etter 50 spilte minutter.

Celin Bizet Ildhusøy økte ledelsen til 5-2 i det 67. minutt, før Ingrid Søndenå satte inn lagets sjette mål for dagen. Det ble også kampens siste mål.

