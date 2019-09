Vålerenga med sju strake kamper uten ligaseier etter tap for Sarpsborg

Sesongen er i ferd med å bli spolert for osloklubben. Sarpsborg sikret seg viktige poeng i det som ser ut til å bli en dramatisk bunnstrid.

SARPSBORG 08 - VÅLERENGA 1-0:

Sarpsborg lå helt sist i Eliteserien før Vålerenga kom på besøk mandag kveld. Men kun ti runder igjen av årets sesong begynte det derfor å haste med poengfangsten.

Jonathan Lindseth sendte vertene i føringen rett før pause med en suser og sendte Sarpsborg på rett vei mot tre meget viktige poeng i bunnstriden.

Flere mål ble det ikke mandag kveld og det betyr at det ligger an til et drama og realt rotterace i bunnen av Eliteserien i innspurten. Mandagens resultat betyr nemlig at de nederste lagene på tabellen - Strømsgodset, Ranheim og Sarpsborg - nå alle står med 19 poeng etter 21 runder. De tre neste lagene, som er Mjøndalen, Tromsø og Stabæk, står med henholdsvis 21, 22 og 24 poeng. Oppe på tiendeplass finner vi Lillestrøm, som ikke har mer enn en sekspoengs luke ned til sisteplassen, med sine 25 poeng.

Totalt kan et lag sanke 27 poeng på de siste ni kampene med maks uttelling, og slik sett er det mye som kan skje i bunnen og ingen bør føle seg trygge for nedrykk.

For Vålerengas del betyr tapet i Østfold at klubben nå har spilt sju strake kamper i Eliteserien uten seier. Sist gang VIF vant var 6-0-seieren over Bodø/Glimt i juli.

Ronny Deilas menn står så langt med 27 poeng og er nummer åtte på tabellen. Akkurat det mener tidligere sportssjef i klubben, Jan-Erik Aalbu, at klubben skal være sjeleglad for. Avstanden ned til nedrykksplassene er på åtte poeng.

Deila: - Mitt ansvar



Trener Deila la ikke skjul på at han var skuffet etter kampen.

- Jeg er veldig skuffet. Det er en knalltøff periode nå. Igjen i dag synes jeg vi er veldig dårlig i første omgang. Veldig passive. Vi får ikke til det offensive spillet som vi snakket om i forkant, sier han til MAX.

- Det vi gjør etter pause blir det poeng av. Men da er vi ikke gode nok til å slå innlegg og vi er for dårlige til å sette ballen i mål når vi får muligheten. Men det er sånn vi må se ut, slik vi så ut i de siste 45 minuttene, sier Deila videre.

Nå maner han Vålerenga til å stå sammen i innspurten.

- Nå må vi stå sammen. Det nytter ikke å finne syndebukker nå. Til syvende og sist er det jeg som står med ansvaret, og få gutta til å fungere. Dette skal vi snu sammen, sier en Deila som virket preget av situasjonen.

- Det er klart, når du går inn i sånne perioder og ikke får poengene du vil, så blir det dårlig selvtillit, negativitet og stress rundt oss som vi må «deale» med, sier han.

Sarpsborg tok steget bort fra jumboplassen og opp på kvalikplass med seieren.

- Fantastisk! Nå er vi endelig i gang. Dette betyr mye. Vi har heng og har sjansen til å angripe, sa matchvinner Jonathan Lindseth til MAX.

Suser rett før pause



Første omgang i Sarpsborg ble en tett, jevn og målfattig affære.

Totalt ble kun tre avslutninger løsnet mot mål fra de to lagene til sammen i løpet av de første 45 minuttene. Vålerenga var frampå etter 34 minutter ved Bård Finne.

Bergenseren ble spilt opp i feltet og avsluttet like utenfor fra en vanskelig vinkel. Skuddet til Vålerenga-angriperen strøk stolpen da den snek seg utenfor.

Rett før pause skulle Jonathan Lindseth få fulltreff i andre enden av banen. Per Kastrup rotet vekk ballen og Mos Abdellaoue fikk gitt videre til Jørgen Strand Larsen. Den store spissen vendte seg fri, og spilte videre på tvers. Der kom Lindseth og knallet til. Ballen fikk en fin bane og suste opp i høyre hjørne til 1-0.

SUSER: Jonathan Lindseth sendte Sarpsborg i føringen mot Vålerenga. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

Dermed var det gjestene som kunne gå til pause i føringen.

Jaktet utligning



Dermed måtte Vålerenga på scoringsjakt i andre omgang og utover i omgangen kom oslolaget stadig nærmere en scoring. Matthias Vilhjalmsson kom til et par gode muligheter rundt 65 minutters spill, men presisjonen manglet noe.

I det 67. minutt kom Bård Finne til en farlig sjanse da S08-keeper Alexandre Letellier ga en farlig retur på en avslutning fra spiss vinkel, men keeperen reddet. Ballen havnet ute hos Mohammed Abu på skuddhold. Han blåste kula langt over mål.

Gjestene fortsatte å presse på og i det 84. minutt forsøkte innbytter Deyver Vega en småfarlig variant fra distanse. Skuddet fikk er vrien dupp, men keeper Letellier tok ingen sjanser og bokset den vekk fra farlig område.

Til tross for en andre omgang med flere gode sjanser, skulle det ikke lykkes for gjestene fra Oslo og dermed kunne Sarpsborg juble for tre viktige poeng.