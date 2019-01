Vålerenga med stø kurs mot seriegull

Vålerenga kom under tidlig, men slo tilbake og vant 4-2 over Ringerike i eliteserien ishockey. Dermed er luken på tabelltopp på ti poeng.

Martin Laumann Ylven scoret to ganger for et gulljagende VIF. Åtte serierunder før slutt ligger Oslo-laget ni poeng foran tabelltoer Stavanger og -treer Storhamar.

Det var riktig nok nyopprykkede Ringerike som kom best i gang på hjemmeis. Jørgen Nordstrand Langdalen satte et støkk i VIF da han gjorde 1-0 i kampens 13. minutt.

Gjestene kvitterte ved Thomas Olsen seks minutter senere, og to kjappe av Ylven i annen periode sørget for en ganske komfortabel VIF-ledelse.

Anders Tangen Henriksen skapte ny spenning snaue fire minutter før slutt, men den ble drept da Tobias Lindström satte inn 4-2-målet på tampen.

MS-sjokk i Hamar

Storhamar jaktet på VIF, men ble sjokkert fra start hjemme mot bunnlaget Manglerud Star. Allerede etter seks minutter ledet gjestene 3-0, og det så meget stygt ut for tittelutfordreren fra Hamar.

Gultrøyene skulle imidlertid kjempe seg tilbake i kampen. Patrick Thoresen kvitterte etter halvspilt åpningsperiode, mens scoringer av Joel Johansson (28. minutt) og Aaron Irving (45.) sørget for at kampen gikk til forlengning.

Der ble det ingen scoringer, og det hele måtte avgjøres på straffeslag. Der trakk gjestene fra Manglerud det lengste strået, og Storhamar fikk dermed bare med seg ett poeng.

Sparta-hjelp

Også Stavanger gikk glipp av full pott i en jevn bortekamp mot Sparta fra Sarpsborg. Vertene tok føringen 2-0 i løpet av kampens ti første minutter, men Stavanger klarte å kvittere etter omtrent halvspilt oppgjør.

I forlengningen skulle det imidlertid ikke gå siddisenes vei. Martin Grönberg brukte 24 sekunder på å sikre Sparta seier og to poeng.

I torsdagens siste eliteseriekamp vant Frisk Asker 2-1 på straffeslag borte mot Stjernen.

