Vålerenga møtte veggen tross drømmeåpning mot Stjernen

Vålerengas iskrigere kunne nærmet seg tetlagene, men røk i stedet 3-4 for Stjernen i eliteserien i ishockey tirsdag.

Det hjalp ikke at Vålerenga kom best i gang i plankebyen og tok ledelsen etter kun ni sekunders spill ved Filip Lalande. Hjemmelaget ristet av seg åpningssjokket og snudde kampen til seier.

Østfoldklubben tok dermed sesongens fjerde seier og har tre lag bak seg på tabellen. Med til historien hører det også at Stjernen startet sesongen med tre minuspoeng.

Vålerenga er på sin side fortsatt tabelltreer, henholdsvis seks og ni poeng bak Frisk Asker og Stavanger på plassene foran.

Daniel Trnavsky utliknet for Stjernen etter Vålerengas sjokkåpning i Fredrikstad. Scoringen kom 11 sekunder før slutt i første periode.

I midtperioden sendte Daniel Ciampini hjemmelaget foran med 2-1, før Jens Henrik Tønjum la på til 3-1.

I tredje periode reduserte Villiam Strøm for Vålerenga, men Braden Christoffer sendte på ny hjemmelaget opp i tomålsledelse med snaut ni minutter igjen å spille.

Da så poengene langt på vei ut til å være sikret, men Tobias Lindström sørget for nervøse avslutningsminutter for hjemmefansen med sin redusering to minutter før full tid.

Flere mål ble det imidlertid ikke.

