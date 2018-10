Vålerenga og Johnson straffet Stabæk

Det gikk mot tre viktige Stabæk-poeng i Eliteserien lørdag, men tre minutter før slutt utlignet Sam Johnson for Vålerenga med et straffemål.

Stabæk gikk tøft ut på eget gress, og tidlig i kampen hadde Franck Boli skapt et par farligheter i VIF-boksen. Men det var først fire minutter før sidebytte at Boli kunne gjøre 1-0.

Han kom igjennom på kanten etter en utsøkt pasning fra Jeppe Moe og satte skuddet mellom beina på Adam Larsen Kwarasey. Det var spissens 14. fulltreffer denne sesongen, og han er likt med Strømsgodsets målfarlige Marcus Pedersen på toppscorerlisten.

Sikker

I pausen mente Vålerenga-trener Ronny Deila at laget hans måtte bli litt mer besluttsomt i siste fase i angrepsspillet og at det måtte hindre Stabæk fra å komme på kontringer.

På tampen var Ronald Hernandez uheldig da han felte innbytter Aron Dønnum. Dommeren pekte ubønnhørlig på straffemerket. Sam Johnson var sikker eksekutør da han gjorde sitt ellevte mål for sesongen.

Da var det tre minutter igjen av ordinær tid på Nadderud.

Litt langt opp

Vålerenga kom til kampen fra 3-2-seier over Start, men før det hadde laget to strake tap. Det har gjort at det er blitt langt opp til Molde på bronseplass for Deilas menn.

Denne uken ble det klart at Mohamed Abu er blitt enig med en treårsavtale med Oslo-klubben. Laget manglet svenske Erik Israelsson, og dermed fikk unge Magnus Grødem sjansen på VIFs midtbane.

Stabæk tapte borte for Lillestrøm mandag og lagene byttet plass om hvem som skulle ligge på kvalifiseringsplassen.

Etter neste helgs landslagspause tar Stabæk imot Brann hjemme 21. oktober.

