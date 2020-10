Vålerenga seiret i første kamp på nye Jordal Amfi: - Starten på en ny æra

Vålerenga åpnet nye Jordal Amfi på best mulig vis lørdag kveld.

VÅLERENGA-GRUNER 4-1

Vålerenga inviterte til åpningsfest i nye Jordal Amfi lørdag kveld. Drøye tre år har gått siden OL-arenaen fra 1952 ble jevnet med jorda og erstattet av en splitter ny hall på Oslos indre østkant.

Anlegget har vært nærmere to år forsinket og nettopp det har vært en påkjenning for nåværende styreleder Jan Tore Kjær.

- Det har vært helt jævlig. Vi har vært gjennom en tøff tid og regningene stoppet ikke å komme, så vi har hatt fantastiske aksjonærer som har holdt liv i klubben. Dette er starten på en ny æra i Vålerenga, sa Kjær til TV 2 før kampen.

Nåværende styreleder Jan Tore Kjær var en lykkelig mann før kampen på nye Jordal Amfi.

Med koronasituasjonen som preger Norge er det kun tillatt med 200 tilskuere på åpningskampen.

- De er veldig trist. Vi er heldige i Norge som har en regjering som bidrar med tilskudd slik at vi kan kjøre ligaen gjennom. Når vi kommer ut i andre enden så er norsk hockey på en vei som er fantastisk fin. Det kommer til å bli knallbra fremover, sier en tydelig Kjær.

Også NHL-proff Mats Zuccarello var tilstede. Han var også tydelig på hvilken betydning den nye hallen har for hockeyen.

- Det er en stor dag for norsk hockey, sier Zucca etter kampen.

Mats Zuccarello Aasen er selv hjemme i Oslo og var tilstede på kampen lørdag.

VIF-jubel på isen

Gjestene tok en tidlig ledelse og scoret det historiske første målet i nye Jordal, men jubelen skulle raskt stilne. Svenske Carl Wassenius ga et feststemt Vålerenga en real kalddusj etter to minutter da Oslo-klubben åpnet sitt flunkende nye Jordal Amfi lørdag ettermiddag.

Etterhvert tok dog hjemmelaget over og sørget for jubel blant de fremmøtte. Roy Johansens menn vant til slutt 4-1 mot byrival Grüner.

Foran 200 tilskuere som fikk lov til å bevitne den første kampen snudde Jonas Oppøyen kampen med to scoringer.

Det var ikke mange som fikk komme inn under eliteseriekampen i ishockey mellom Vålerenga og Grüner i nye Jordal Amfi. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Vålerenga-gutten Oppøyen skjærte inn fra venstre og vippet pucken opp i nettet bak Grüners sisteskanse.

- Oppøyen setter den første Vålerenga-scoringen i Jordal Amfi. Akkurat det er ganske vakkert, sa TV 2-kommentator Espen Ween.

I første pause var det en fornøyd målscorer som oppsummerte perioden.

- Det var kult det og blir vel et spørsmål på en quiz om ti år eller noe, sier Oppøyen til TV 2 etter den første perioden.

Ny scoring

Vålerenga var det førende laget i kampen og skapte flere gode muligheter til å gå opp i ledelsen på ny hjemme-is.

Oppøyen var ikke ferdig for dagen. Kun få minutter ut i den andre perioden jobbet samme mann inn 2-1 til Vålerenga etter en retur fra Mikkel Wik i Gruners nett.

Forwarden viste killerinstinkt da han gravde frem pucken og sendte hjemmelaget i ledelsen.

Ett par minutter senere styrte Tobias Lindstrøm inn 3-1 etter et vedvarende VIF-press.

Vålerenga var det klart beste laget og Grüner slet til tider tungt med å stå i mot Oslo-naboens press. Noe 37-8 i skuddstatistikken etter to perioder er et bevis på.

Tobias Lindström jubler etter scoring under eliteseriekampen i ishockey mellom Vålerenga og Grüner i nye Jordal Amfi. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Storslått åpning



OL-hallen fra 1952 ble revet i 2017 og erstattet av en splitter ny arena som endelig stod klar i september 2020, etter flere forsinkelser.

Tidligere Vålerenga-direktør Kjær var som nevnt gjest i TV 2-studioet før kampen.

- Vi jobbet i nærmere 15 år før vi fikk vedtaket. Det har vært hardt arbeid i mange år og vi får nå noe av det råeste anlegget som er i denne delen av hockeyverden, sa Kjær.

Ishockeypresident Tage Pettersen, kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja og Espen «Shampo» Knutsen er tilstede under under eliteseriekampen i ishockey mellom Vålerenga og Grüner i nye Jordal Amfi. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja var også blant de prominente gjestene som var med på åpningen av det nye anlegget. Raja fikk også æren av å droppe den symbolske pucken for kampstart.

Han la på sedvanlig vis ut en melding på Twitter underveis i kampen.

- Digg anlegg! Gratulerer med ny arena, her skal det bli driiit kult å være, skriver Raja.

På plass var også en av Norges største idrettsstjerner og NHL-profil Mats Zuccarello. Han og resten av de 200 hundre tilskuerne som fikk se den historiske åpningskampen på grunn av koronasituasjonen, kunne til slutt konstatere at Colin Spaberg Olsen fastsatte sluttresultatet til 4-1.

Vålerenga tok en fortjent seier på egen is og tonen er dermed satt for en ny æra for ishockey i hovedstaden.