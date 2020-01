Vålerenga selger Fridjónsson til tyske Paderborn

Islendingen fortsetter karrieren i Bundesliga.

Vålerenga har solgt Samúel Kári Fridjónsson (23) til Paderborn i tysk Bundeliga.

Det bekrefter osloklubben i en pressemelding lørdag.

Vi følger overgangsvinduet direkte her!

- Samuel har gjennom sin tid i Vålerenga gått fra å være rekruttspiller i England til å bli landslagsspiller, og er nå klar for 1. Bundesliga. Det viser nok en gang at Vålerenga kan være et bra springbrett ut i Europa for unge spillere, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen i Vålerenga.

Fridjónsson var i hele 2019-sesongen utlånt til cupfinalevinner og norgesmester Viking. For siddisene spilte 23-åringen 25 ganger fra start og tre kamper som innbytter i Eliteserien. Han scoret også fire mål i løpet av året som Viking-spiller, to i seriesammenheng og to i cupen.

- Det finnes ulike virkemiddel i spillerutviklingen, og utlån er ett av disse. At det denne gangen førte til et direkte salg ut av landet er vi fornøyde med, fortsetter VIFs Ingebrigtsen.

Fridjónsson kom til Vålerenga i 2016 fra engelske Readings akademi. I VIF-drakt ble det til slutt 33 kamper og tre mål for den defensive midtbanespilleren.

Allerede klokka 10.00 lørdag trener Fridjónsson med sin nye klubb i Tyskland.

Paderborn rykket opp til det øverste nivået før denne sesongen. Klubben ligger nå sist på tabellen med 12 poeng etter 17 kamper. Det skiller fem poeng opp til 15.-plasserte Köln på trygg grunn.

Opp til Fortuna Düsseldorf på kvalikplassen er det dog bare en luke på tre poeng.

To lag rykker direkte ned ved sesongslutt.

Les også Ashley Young klar for Inter