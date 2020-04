Vålerenga selger talent til PSV

Vålerenga bekrefter at de har solgt Fredrik Oppegård til PSV.

Oppegård har vært utlånt til PSV i ni måneder og selges nå permanent til den nederlandske storklubben. Det bekrefter Vålerenga i en melding på sine hjemmesider.

PSV hadde en opsjon på å gjøre avtalen med Oppegård permanent etter at låneperioden er over, den har de nå benyttet seg av.

- Jeg har over en tid nå sett at Fredrik har gjort det bra i Nederland, og det var således ingen overraskelse da vi nå ble kontaktet av PSV og ble informert om at de ønsket å benytte sin opsjon på kjøp, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen i en uttalelse.

Oppegård har i låneperioden trent og spilt fast med de eldste akademilagene i PSV, han har også hospitert med a-laget i enkelte perioder.

- Da Fredrik dro sa jeg at vi gjerne tok han tilbake etter låneperioden hvis det ble resultatet, men at vi ville bli enda gladere, og veldig stolt, hvis han lykkes der nede. Nå får han en kjempemulighet, og vi i VIF er veldig stolte over å ha vært med å utvikle enda en spiller til internasjonal fotball. Det viser igjen at vi, sammen med resten av Oslo-fotballen, kan være et godt springbrett for unge utfordrere fra Oslo som vil realisere proffdrømmene sine, avslutter Ingebrigtsen.

Det er ikke oppgitt hvor mye PSV betaler i overgangssum for Oslo-talentet.

Eindhoven-klubben har tidligere huset blant andre Hallvar Thoresen, og i ungdomsavdelingen finner man Herman Geelmuyden og Mathias Kjølø, sønn av tidligere Stabæk-spiller og nåværende agent, Mike Kjølø.