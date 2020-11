Vålerenga sendte LSK Kvinner ut av gullkampen

Det regjerende mesterlaget i Toppserien er nå sjanseløse i kampen om tittelen de har vunnet seks ganger på rad.

VÅLERENGA - LSK KVINNER 4-2:

Toppserien i fotball for kvinner blir i 2020 vunnet av en annen klubb enn LSK Kvinner for første gang på sju år.

Det sørget erkerivalen Vålerenga for med å vinne 4-1 i søndagens toppduell på Intility Arena. Osloklubben leder fortsatt tabellen med ett poeng på Rosenborg, mens tittelforsvarer LSK er nå åtte poeng på etterskudd med bare to serierunder igjen å spille.

Det florerte med målsjanser i begge ender av banen. Men førsteplasserte VIF viste høyere klasse med avslutningene sine i kampen LSK ikke kunne tape.

- Dette er en maktdemonstrasjon fra Vålerenga. De sender ut et signal om at de skal ta gullet i årets toppserie, kommenterte Robin Haugen hos Nettavisen Direktesport da kampen nærmet seg slutten.

(+) Se høydepunktene fra kampen i vinudet under:



Scoringer av Synne Jensen og Sigrid Heien Hansen før pausen, og 3-0-målet til Dejana Stefanovic like etter sidebyttet ga Vålerenga en solid føring.

Sophie Román Haug tente et lite håp for bortelaget da hun endelig fikk stanget inn en redusering med et drøyt kvarter igjen av ordinær spilletid.

Men bare minuttet etterpå ordnet VIFs spissinnbytter og toppscorer Njoya Ajara 4-1 etter en flott stikkpasning fra den tidligere LSK-spilleren Sherida Spitse.

16-åringen Thea Kyvåg redsuerte en gang til for LSK seks minutter før full tid. Innbytteren kunne trille inn gjestenes andre mål på helt åpen kasse, men nærmere kom ikke det regjerende mesterlaget.

