Utvisning i fokus da Vålerenga og Aalesund spilte uavgjort

Aalesund ledet med to mål, men måtte ta til takke med 2-2 og ett poeng borte mot Vålerenga. Utvisningen av Sam Adekugbe etter filming fikk mest oppmerksomhet.

Dermed lar årets første seier vente på seg for Lars Bohinens menn. Uavgjortresultatet var Aalesunds tredje for sesongen.

Hólmbert Fridjónsson sendte sunnmøringene i ledelsen og doblet den like etter pause, men etter timen spilt snudde det raskt. To kjappe scoringer signert Stokke og Finne resulterte i 2-2 i Oslo.

Vålerenga måtte avslutte kampen med ti mann etter at Sam Adekugbe filmet seg til sitt andre gule kort 20 minutter før slutt.

– Det er trist og en feilaktig utvisning. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Det er trist at det skjer i to kamper på hjemmebane. Det er ikke sikkert det er straffe, men ikke sikkert det er filming heller. Det må være noe imellom, sa Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo til Eurosport.

Kommende helg venter en tøff oppgave for nyopprykkede Aalesund. Da kommer ubeseirede Bodø/Glimt på besøk. Vålerenga gjester Mjøndalen.

Islandsk samspill

Gjestene fra Sunnmøre noterte seg for de største sjansene i 1. omgang. Niklas Castro vartet opp med et godt skudd som snek seg like utenfor stolpen, mens en lur frisparkvariant resulterte i et knallhardt skudd fra Petter Orry Larsen som Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson fikk pirket til corner.

Aalesund skulle til slutt få hull på byllen. Islandske David Ólafsson serverte sin landsmann Hólmbert Fridjónsson som stanget inn ledelsen for sunnmøringene etter en drøy halvtime spilt. Keeper Klaesson var på ballen, men kunne ikke avverge baklengs.

Fem minutter senere var nok en islending farlig frempå, men denne gangen for Vålerenga. Skuddet til Matthías Vilhjálmsson gikk derimot rett på gjestenes keeper Gudmund Kongshavn.

Ulovlig scoring

Etter pause tok det ikke lang tid før ledelsen var doblet, og det takket være en gammel kjenning. Da Klaesson skulle plukke et lavt innlegg, stakk tidligere AaFK-spiller Jonatan Tollås Nation ut en tå som gjorde at Fridjónsson kunne krige inn sitt andre for kvelden.

Etter kampen innrømmet islendingen til Eurosport at ballen var bortom hånden hans. Etter gjeldende regelverk skulle scoringen da ha vært annullert.

Ni minutter etterpå traff Niklas Castro tverrliggeren før samme mann fikk gult kort for filming til tross for at det var litt kontakt mellom ham og Magnus Lekven. Dermed hadde Aalesund grunn til å føle seg snytt for straffespark.

Kort tid etterpå skled Benjamin Stokke inn reduseringen for Vålerenga. Like før hadde lagkamerat Aron Dønnum avverget en stor mulighet av Jonas Grønnum på strek, men til slutt skulle det lykkes for vertene.

Fagermo reagerer på utvisning

Og supporterne hadde knapt jublet ferdig før 2-2 var et faktum. På et Aalesund-hjørnespark satte Oslo-laget på turboen og kontret inn utligningen. Alene mot keeper var Aron Dønnum uselvisk og sentret til Bård Finne som satte inn sitt første for sesongen.

Vålerenga ropte på straffe da Sam Adekugbe gikk ned i feltet få minutter senere. Skuespillet til canadieren var derimot ingen teaterforestilling verdig, og dermed ble han belønnet med sitt andre gule kort for dagen av dommer Tom Harald Hagen.

Flere scoringer, skuespill eller øvrig dramatikk ble det ikke. Lagene måtte dermed ta til takke med ett poeng hver.

