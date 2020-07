Vålerenga slo Strømsgodset etter Sahraoui-show: - Klasse

Dag-Eilev Fagermo kunne juble for tre nye poeng. Vålerenga ubeseiret på sine siste syv kamper.

VÅLERENGA-STRØMSGODSET 2-0

VALLE (Nettavisen): Vålerenga slo Strømsgodset og sikret seg tre nye poeng i søndagens kamp hjemme på Intility.

En meget god førsteomgang anført av duoen Osame Sahraoui og Aron Dønnum, bidro til seier for Dag-Eilev Fagermo sine gutter.

Spesielt 19-åringen Sahraoui sin prestasjon var til tider imponerende. Unggutten som nylig signerte ny kontrakt med Oslo-klubben takket for tilliten da han sendte Vålerenga i ledelsen etter 26 minutter.

Etter en god prestasjon var Sahraoui selv lettet etter at han endelig fikk sin første scoring for Oslo-klubben.

- Veldig deilig. Jeg har ventet lenge på den scoringen, det har tatt litt for lang tid for å være helt ærlig, men det er deilig. Jeg setter høye krav til meg selv, men jeg føler jeg burde hatt noen flere målpoeng i det siste og det er deilig å få det nå, sa han til Eurosport i pausen.

Fagermo fulgte opp før den andre omgangen.

- Jeg er veldig fornøyd, det er noe av det bedre vi har gjort. Angrepsspillet er klasse, men vi burde ha punktert kampen, uttalte han.

Fartsfylt start

Gjestene fikk kampens første farlighet ved Lars Jørgen Salvesen som kom først på et langt oppspill foran et passivt Vålerenga-forsvar. Spissen gikk i bakken inne i feltet, men dommer Tommy Skjerven vinket spillet videre.

Etter seks minutter var det Vålerenga sin tur. Etter et innlegg fra høyre stanget Matthias Vilhjalmsson ballen mot mål. Hjemmelagets første mulighet, men kula landet oppe på nettaket.

Hjemmelaget koblet et grep på kampen i det ti minutter var spilt. Først var Lekven svært nære etter tolv minutter med et skudd like utenfor krysset fra streffemerket.

Benjamin Stokke la fint ned, men midtbanespilleren manglet noen få knepp på siktet.

Minuttet senere fikk Fredrik Oldrup Jensen sjansen. En markkryper fra 16 meter snek seg like utenfor Viljar Myhra sin høyre stolpe.

I momentet før hjemmelagets sjanse fikk Sam Adekugbe en smell i armen. Backen måtte umiddelbart forlate banen og ble erstattet av Felix Horn Myhre.

Aron Dønnum var et aktivum på høyresiden til Vålerenga. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Flotte angrep og scoring

I det halvtimen var passert fikk Strømsgodset en gedigen sjanse. En perfekt vektet pasning fra Ipalibo Jack mot Moses Mawa sendte kantspilleren alene gjennom. Mawa tok seg tid, la ballen til rette og dunket til i tverrliggeren og ut.

Så var det klart for noen magiske sekunder fra ettertraktede Aron Dønnum. Vingen dro av to-tre drammensere før han avanserte inn i feltet og dunket ballen like utenfor den lengste stolpen.

Samme mann forsøkte seg like etterpå, men denne gangen gikk skuddet rett på Myhra.

Etter 36 minutter satt ballen i nettet.

Nok en gang var det på høyresiden det skjer. Dønnum spilte fram Borchgrevink, som var med på overlap. Backen ventet akkurat lenge nok til at resten av Vålerenga-laget kunne fylle på i boksen. Sahraoui løp seg fri og satte bredsiden til og plasserte ballen opp i vinkelen.

Like etter fikk Dønnum en ny god mulighet til å doble ledelsen. Vålerenga-spilleren surret med mottaket, dermed ble avslutning for svak.

Fem minutter før pause dunket Jack avgårde et knallhardt volleyskudd etter en utboksing av Kristoffer Klaesson. Avslutningen var langt ifra ufarlig, men hjemmelaget slapp med skrekken.

På overtid doblet Vålerenga ledelsen. En corner fra Dønnum ble stusset videre av Salvesen via stolpen i føttene til Niklas Gunnarson og i nettet.

En drømmeavslutningen på den første omgangen for Dag-Eilev Fagermos menn.

Strømsgodsets trener Henrik Holmgaard Pedersen fikk litt å tenke på søndag kveld. Foto: Annika Byrde (NTB scanpix)

Kritisk ekspert

I pausen var Eurosports Bengt Eriksen mindre imponert over gjestenes prestasjon.

- Det ser slitent ut. Sigent, kommenterte han etter den første omgangen.

Den andre omgangen startet jevnt uten at noen av lagene kom til de store mulighetene.

Vålerenga fikk etterhvert mye rom å kontre i, men klarte ikke å utnytte sjansene godt nok.

Midtveis i omgangen ble Sahraoui, banens kanskje beste spiller, erstattet av Odin Thiago Holm.

Dønnum fikk en smell i sin vonde skulder i den andre omgangen, men etter litt behandling var 22-åringen tilbake på banen.

Strømsgodset forsøkte å sette inn et press mot slutten av kampen, men maktet ikke å sette Vålerenga på de helt store prøvene.

Dermed kunne Oslo-klubben juble for nok en seier og beholder med det tredjeplassen på tabellen.