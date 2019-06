Vålerenga-spiller sendte Kamerun videre i VM

Ajara Nchout fra Vålerenga ble den store helten med to mål da Kamerun slo New Zealand 2-1 og tok seg videre i fotball-VM som en av de fire beste treerne.

Vålerenga har ingen spillere i Norges VM-tropp, og klubbens herrelag er ute av cupen. Likevel kan Oslo-klubben nå glede seg over å ha spillere med i cupspillet i kvinne-VM. Sherida Spitse var allerede klar for åttedelsfinale med Nederland.

Augustine Ejangue fra Arna-Bjørnar spilte også hele kampen for Kamerun og jublet for avansement, mens det var en skuffende dag for Avaldsnes-spiller Rebekah Stott, som spilte for New Zealand. Nchout ble naturlig nok kåret til kampens spiller.

Det var to lag uten poeng i sine to første kamper som møttes i Montpellier, og bare seier var godt nok for å kunne ta seg videre. Etter en målløs første omgang var det Nchout som traff først for Kamerun.

Ledelsen holdt til ti minutter sto igjen. Da gjorde Aurelle Awona selvmål etter en kommunikasjonssvikt med keeper Annette Ngo Ndom.

Alle i angrep

Med 1-1 ville begge lag ryke ut, og det ble satset offensivt fra begge lag. New Zealand kastet alle spillere i angrep i jakten på et vinnermål, men det var Nchout som nesten fem minutter på overtid satte inn 2-1.

Dermed kan Kamerun se fram til åttedelsfinale. Nigeria, som hadde ventet siden mandag kveld på å finne ut om tredjeplassen i Norges gruppe holdt til avansement, var noen sekunder fra å kunne juble. Nchouts vinnermål gjorde at Kamerun gikk foran med 3-5 i målscore mot Nigerias 2-4. Begge endte på tre poeng.

Brasil og Kina var fra før sikret avansement som gruppetreere. Nigeria har fortsatt sjansen, men det avhenger av at Thailand ikke blir overkjørt av Chile i gruppe F sent torsdag kveld.

Nederland til topps

Nederland vant gruppe E takket være 2-1-seier over Canada i Reims og møter Japan i åttedelsfinalen. Anouk Dekker nikket inn et frispark fra Spitse, mens innbytter Lineth Beerensteyn ble matchvinner for europamester Nederland.

Christine Sinclair scoret sitt 182. landslagsmål for Canada og er nå bare to bak verdensrekorden til Abby Wambach. Hun er oppe i 10 mål i VM-sluttspill og er den eneste ved siden av brasilianske Marta som har scoret i fem ulike VM.

Det var mager trøst torsdag. Canada møter Sverige eller USA i åttedelsfinalen.

