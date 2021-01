Vålerenga-spiss klar for Atlético Madrid

Ajara Njoya noterte seg for sterke 45 mål på 70 kamper for Sandviken og Vålerenga. Nå er kameruneren klar for hardtsatsende Atlético Madrid.

I løpet av hennes tre år i Norge fikk hun også med seg seriegull, cupgull, seriesølv og to cupsølv. Nå er hun klar for hardtsatsende Atlético Madrid, som er på fjerdeplass i den spanske toppdivisjonen og som skal spille åttedelsfinale i mesterligaen i mars. – Vålerenga vil for alltid være i hjertet mitt. Vålerenga er mer enn en klubb, det er en familie. Jeg har hatt to fine sesonger og vunnet titler med denne nydelige klubben. Vålerenga og meg er en kjærlighetshistorie som vil vare for evig. Jeg kommer aldri til å glemme deg, Vålerenga, sier hun i en uttalelse på VIFs hjemmesider. Njoya kom til Sandviken i forkant av 2018-sesongen og scoret 15 mål i Toppserien i hennes første sesong. Foran 2019-sesongen ble hun klar for Vålerenga, der det ble elleve mål på 22 seriekamper i den første sesongen og ti mål på 18 seriekamper i 2020. Det gjorde at hun ble toppscorer. – Ajara er en god fotballspiller og et godt menneske vi i Vålerenga er stolte over å ha hatt i klubben. Med sin målteft og sitt gode humør skal hun selvfølgelig ha sin del av æren for det klubben har oppnådd. Vi håper hun også kan nyte suksess i Spania og ikke minst med Kamerun, sier sportssjef Eli Landsem. (©NTB) Reklame Braut Haaland gjør comeback Fotball

