Vålerenga-stjernen Aron Dønnum vekker oppsikt: - Sykt at du sier det

Vålerenga-spilleren ønsker å vise seg frem både på og utenfor banen den kommende sesongen.

VALLE HOVIN/OSLO (Nettavisen): Tirsdag er det endelig klart for seriestart i Eliteserien. Klokken 20.30 tar Sarpsborg 08 imot Vålerenga, som har nye sjef Dag-Eilev Fagermo på trenerbenken.

Ute på banen er det derimot en annen mann som ønsker å stjele oppmerksomheten for Oslo-klubben når ballen igjen ruller i norsk fotball.

Aron Dønnum er Vålerengas kanskje største profil og en av de det er knyttet størst forventninger til denne sesongen. 22-åringen scoret seks mål og assisterte ved fire anledninger på totalt 25 kamper forrige sesong, i tillegg imponerte han ved flere tilfeller for U21-landslaget i 2019.

Denne sesongen er han sulten på å vise seg enda mer frem.

Aron Dønnum i treningskampen mellom Vålerenga og FC Lokomotiv Moskva i Marbella i vinter før all fotballaktivitet ble satt på pause. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

- Sykt at du sier det

For det er ikke bare ute på banen Dønnum vekker oppsikt. Eidsvoll-gutten er også opptatt av hårsveiser og tatoveringer. De siste dagene har kantspilleren vist frem ikke mindre enn tre ulike hårvarianter.

Under lagets siste treningskamp stilte han med sine mørke manke. I helgen var håret lilla, mens på den siste treningen før seriestarten stilte han igjen med helt blondt hår.

Alt blir nøye dokumentert på VIF-spillerens Instagram-profil.

Nå varsler Dønnum at det er mer i vente utover i sesongen.

- Det er bare farge som man setter i blondt hår, så dusjer man det ut igjen. Den kommer igjen den. Vi får se, men det blir en overraskelse, sier Dønnum til Nettavisen om den lilla varianten.

Aron Dønnum er glad i å vise frem stilen sin på sosiale medier. Foto: Skjermdump, Instagram

- Er det noe Dennis Rodman fra «The Last Dance» (tidligere NBA-spiller red.anm) over stilen din?

- Det er sykt at du sier det. Det er flere som har sagt det til meg nå i det siste. I hvert fall tre-fire stykker, men jeg vet ikke hvem det er engang. Jeg har hørt flere som har sagt det og anbefalt meg å se serien. Jeg har ikke sett den selv enda.

Dennis Rodman ble på 90-tallet kjent som den mer alternative i Chicago Bulls-laget som dominerte NBA.

Mens Michael Jordan og Scottie Pippen stjal overskriftene på banen, var Rodman gjerne den som ble omtalt mest utenfor banen grunnet sine hårsveiser og kontroverser.

Rodman ble uansett ansett som en av lagets aller, aller viktigste spillere grunnet sin dedikasjon til forsvarsspill, og er anerkjent som en av tidenes aller beste spillere i NBAs historie.

Dennis Rodman var en viktig del av Chicago Bulls-laget som herjet på 1990-tallet sammen med Michael Jordan. Rodman var kjent for sin eksentriske stil både på og utenfor banen. Foto: (AP)

- Han har noen fete sveiser. Det kommer noen varianter utover sesongen fra meg også. Så det er bare å følge med, fortsetter Dønnum etter at Nettavisen har vist han bilder av den gamle Bulls-stjernen.

Mye tyder på at publikum må følge med allerede tirsdag kveld.

- Jeg har mange på lager. Det der er en liten smakebit. Jeg må teste litt og vise hva man har å by på, så kommer det sakte men sikkert gjennom sesongen. Vi får se om det blir en liten overraskelse til første seriekamp også, fortsetter han om sin egen stil.

Tidligere i vinter viste Vålerenga-stjernen frem sine ferdigheter som frisør på Nettavisens journalist under treningsleiren på Marbella:

- Opptatt av å vise meg frem

Det er ikke bare på håret Dønnum er god om dagen. Til tross for en smell i skulderen i den siste treningskampen mot Bodø/Glimt, er han meldt spilleklar til seriepremieren tirsdag kveld.

- Jeg er helt sinnsykt gira og har gledet meg som en unge nå i lang tid. Endelig er vi igang og det blir selvfølgelig veldig morsomt, og helt rått. Jeg er spent på å se hvordan vi er i kamp når det gjelder igjen.

- Kjenner du på nervene og presset som alltid hører med å spille i Vålerenga?

- Nerver er bra å ha så lenge man klarer å bruke det til noe positivt. Jeg elsker å ha litt nerver og være under press. Vi må løse det som et lag, ta en kamp om gangen og ikke begynne med masse andre ting om det skulle være slik at vi taper en kamp. Det betyr ikke at vi er et dårlig lag.

Vålerenga-spilleren fikk en smell i skulderen i treningskampen mot Bodø/Glimt. Han er meldt klar til serieåpningen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Dønnum er opptatt av at laget skal lykkes og føler tydelig at han har tatt store steg det siste året.

- Jeg er alltid opptatt av å vise meg frem, men det er som du sier at ved å spille så blir man litt smartere, og tenker mer riktig. Når jeg fikk innhopp tidligere i karrieren så var det viktig for meg å skinne mer og vise seg for laget på en positiv måte. Nå er man mer voksen i valgene sine, forklarer han.

- Hva har Fagermo betydd for deg etter at han kom inn som ny trener?

- Jeg liker Dag-Eilev. Vi er like i tankegangen og gir litt faen samme hvem man møter. Vi skal vite at vi er gode nok. Jeg liker mentaliteten hans veldig godt, han er veldig opptatt av hva han, klubben og vi kan gjøre for å bli bedre.

- Er Fagermo mer din type trener enn det for eksempel Ronny Deila var?

- Det er vanskelig å si siden vi fortsatt ikke har spilt noen tellende kamper sammen, så vi får se. Som sagt har jeg et godt forhold til Dag-Eilev og det er jeg veldig glad for.

Følges tett

Med en god sesong i en intensiv 2020-sesong kan Dønnum fort være aktuell for større klubber ute i Europa.

Nettavisen vet at utenlandske klubber allerede har sjekket 22-åringens status og med Vålerengas utfordrende økonomiske situasjon kan et salg gi sårt tiltrengte midler.

- Hva har du fått med deg av interessen?

- Hehe, jeg har ikke fått med meg noen ting. Neida, det blir jo noen snakkiser og sånne ting, men det blir jo det samme kjedelig svaret som man får fra alle andre. Det har jeg ikke noe fokus på, jeg har ganske lang tid av kontrakten med Vålerenga. Det er her fokuset mitt er nå og jeg vil bare spille fotball.

I mai omtalte Nettavisen at Vålerenga skal ha satt en pris på sitt kanskje største salgsobjekt. Oslo-klubben skal ønske hele to millioner euro om de skal vurdere et salg av den offensive juvelen.

Eurosport rapporterte forrige uke at danske Aalborg med Inge André Olsen i sportsdirektør-stolen skal ha kontaktet Vålerenga. Sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen har også bekreftet dette.

Etter det Nettavisen erfarer er uansett ikke Aalborg et veldig aktuelt alternativ om Dønnum skal flytte på seg.

- Hvor mye mener du selv du er verdt?

- Minst to millioner euro (ca 20 millioner norske kroner), det er minst. Jeg tror de fleste spillerne man spør i Eliteserien ikke hadde takket nei til å spille på det høyeste nivået i verden. Jeg sikter selvfølgelig høyt, men det får vi ta som det kommer. Det er ikke noe å snakke om nå, avslutter Dønnum med et glis.

Avspark mellom Sarpsborg 08 og Vålerenga er klokken 20.30 tirsdag kveld. Nettavisen er på plass dekker alt som skjer i serieåpningen.