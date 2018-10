Vålerenga tilbake på tabelltoppen

Vålerenga slo Frisk Asker med 4-0 i tirsdagens eliteserieoppgjør, og dermed er hovedstadslaget tilbake i toppen av tabellen igjen.

Vålerenga var best i 1. perioden, hvor Filip Gunnarsson sto for det eneste målet. Frisk var langt mer med på notene i midtperioden. De hadde blant annet et stolpetreff bak en ellers umulig Steffen Søberg i Vålerenga-målet. Istedenfor en utligning var det hjemmelaget og Tobias Lindström som økte til 2-0.

I avslutningsperioden gikk Frisk hardt ut, men klarte aldri å overliste Søberg. I stedet sendte Petter Grønstad pucken i mål etter et skudd fra kaptein Brede Cziszar. Da var det litt over ti minutter igjen av kampen. Thomas Olsen drepte resten av spenningen da han økte til 4-0 kort etter.

Det var for øvrig Asker-lagets første tap på borteis denne sesongen.

– Han revansjerte seg fra kampen mot Lillehammer sist. Han ble helt klart matchavgjørende for oss, sa Vålerenga-trener Roy Johansen til TV 2 om keeper Søberg.

– Dette er morsomme kamper å spille, sa Steffen Søberg.

I Sparta Amfi var Ringerike langt unna en nytt sjokk. Sparta vant som de ville med 5-0.

Henrik Knold og Martin Grönberg sto for to av Spartas fulltreffere. Scott Allen scoret også ett av målene.

(©NTB)

