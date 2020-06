Vålerenga tok en viktig seier mot Viking helt på tampen

Kampen mot Viking i hovedstaden hadde det aller meste.

VÅLERENGA - VIKING 2-1:

Vålerenga startet best og fikk kampens første sjanse etter seks minutter, men Viking-keeper Iven Austbø reddet headingen til Herolind Shala. Hjemmelaget fortsatte å sette Viking under press, og skulle ha tatt ledelsen etter åtte minutter. Aron Dønnum kom helt alene mot Austbø, men Viking-keeperen var kjapt nede og reddet mesterlig.

Det var store rom begge veier for å angripe, og Vålerenga fikk hull på byllen etter 17 minutter av kampen. Matthías Vilhjálmsson sendte hjemmelaget opp i ledelsen etter en god heading som Austbø var sjanseløs på. Vålerenga fortsatte å skape sjanser gjennom gode kombinasjoner, og var nære på å øke ledelsen etter 24 minutter, men Viking fikk klarert ballen med et nødskrik.

Dønnum-smell

Vålerenga fikk seg imidlertid en lei nedtur da lagets største profil, Aron Dønnum, måtte ut etter 31 minutter. Han landet skjevt etter en duell med Axel Andresson, og skrek over en vond skulder. Det endte likevel godt, siden Dønnum ristet av seg smellen og kom tilbake på banen igjen.

VONDT: Vålerengas Aron Dønnum fikk seg en ordentlig trøkk i skulderen, men kom seg opp på beina igjen. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Viking kom mer og mer med i kampen uten å skape noe nevneverdig. Like før pause fikk bortelaget en god mulighet ved Harald Tangen som skjøt fra 20 meter, men Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson var fint nede og reddet.

Omdiskutert straffe

Kun noen minutter ut i andre omgang fikk nok en Vålerenga-spiller seg en real smell. Innbytter Felix Horn Myhre måtte lappes sammen, og kom ut på banen igjen med en stor bandasje rundt hodet.

Etter 60 minutter fikk Vålerenga en omdiskutert straffe da Sahraoui la inn fra venstre, og ballen traff armen til Andrésson. Straffen kunne definitivt diskuteres, og det ble et slags karma da det endte med at Vilhjálmsson bommet.

- Hvis DET er straffbar hands på straffen til Vålerenga må en kjøpe forsvarere uten armer. Handsregelen skjønner ikke jeg. Verre er det at mange dommere heller ikke skjønner den, skrev fotballekspert Lars Tjærnås på Twitter.

- Straffesparket var aldri straffespark. Kanskje var det noe rettferdighet da Vilhjálmsson bommet, sa Eurosport-ekspert Joacim Jonsson etter kampen.

Utligning

I fotball kan alt skje, og like etter at Vålerenga kunne ha økt til 2-0, så utligner Viking med en scoring av Ylldren Ibrahimaj. Etter et flott angrep fikk Viking-spilleren en enkel oppgave med å sette ballen i mål. Noen minutter senere var Vålerenga nære ved å ta ledelsen igjen, men Sahraouis skudd traff Andrésson og gikk like utenfor målet til Austbø.

Og da de aller fleste trodde at kampen skulle ende uavgjort, dukket Deyver Vega opp i feltet i det 86. minutt og satte ballen utagbart bak Austø i Viking-målet. Dermed avgjorde costaricaneren kampen, og Oslo-laget kunne ta med seg tre viktige poeng. Med dagens tap står Viking fortsatt uten en seier i årets sesong, mens Vålerenga reiset seg etter en dårlig kamp mot Odd i forrige serierunde.