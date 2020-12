Vålerenga tok historisk seriegull - vant Toppserien på målforskjell

Vålerenga sikret klubbens første seriegull med en maktdemonstrasjon over Arna-Bjørnar.

VÅLERENGA - ARNA-BJØRNAR 4-0:

Det lå an til et sinnssykt drama i Toppserie-avslutningen søndag ettermiddag. Tre lag kunne stikke av med gullet før kampene startet, men det var Vålerenga som sikret klubbens første seriegull i Toppserien.

Rosenborg og Vålerenga lå likt på poeng før kampstart, mens Avaldsnes bare lå ett poeng bak de igjen. Vålerenga hadde det beste utgangspunktet med best målforskjell, og med en enkel seier over Arna-Bjørnar ble det gull til Vålerenga.

– Dette betyr veldig mye for meg. Jeg vil alltid vinne, det var derfor jeg kom hit for tre år siden. Dette er historisk. Jeg ble hentet til denne klubben for å hjelpe dem med dette. Jeg er så stolt, sier Vålerenga-kaptein Sherida Spitse til NRK etter kampen.

- Vi har gjort en god innsats. Vi har lyktes ganske bra i det vi har deltatt i, sa Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen til NRK om gullstriden som ble noe jevnere på tampen av sesongen.

Rosenborg vant over Klepp, men med dårligere målforskjell enn Vålerenga må Rosenborg nøye seg med seriesølv i klubbens første sesong i Toppserien. Avaldsnes tapte mot Sandviken, og sikret den siste medaljeplassen i årets sesong av Toppserien.

Tideligere Vålerenga-spiller Freddy Dos Santos var raskt ute med å gratulere kvinnelaget med seriegullet.

Spitse-show

Det tok ikke lang tid før Vålerenga tok ledelsen i den avgjørende kampen mot Arna-Bjørnar. I det fjerde minutt fikk hjemmelaget frispark noen meter utenfor sekstenmeteren til Arna-Bjørnar.

Kaptein Sherida Spitse stilte seg opp og skjøt i nærmeste hjørnet og Arna-Bjørnar-keeper Moa Edrud nådde ikke bort til ballen. En drømmestart for Vålerenga.

Den nederlandske landslagsspilleren forlater Vålerenga etter sesongen, noe fotballekspert Asbjørn Myhre tror blir et stort savn for Vålerenga.

- Sherida Spitse går ikke akkurat rolig ut døra når hun forlater norsk fotball. To mål i cupsemifinalen. Mål etter fem minutter i kampen som kan sikre VIF seriegull. Dette roter ikke Vålerenga bort, skrev han på Twitter etter Spitses frisparkscoring.

Men Spitse var ikke ferdig der. I det 17. minutt svinget Spitse inn en presis corner og en helt umarkert Ingibjörg Sigurdardottir headet ballen kontrollert i mål til 2-0.

Rosenborg sørget for spenning

Ved pause ledet Vålerenga 2-0, og deres nærmeste utfordrer Rosenborg hadde fortsatt ikke klart å score mot Klepp. Det betydde at Rosenborg trengte fem mål i andre omgang for å klare å ta seriegullet hvis Vålerenga sitt resultat ikke endret seg.

Og Rosenborg startet andre omgang med å skape litt spenning i gullstriden. Etter bare tre minutter av omgangen scoret Utland for RBK.

Men Vålerenga ville ikke ha mer spenning enn nødvendig. Litt over en time spilt snappet Njoya ballen i Arna-Bjørnar sin sekstenmeter og avfyrte et skudd. Avslutningen ble reddet, men Celin Bizet Ildhusøy var først på returen og satte inn 3-0.

Nergård satte inn 2-0 til Rosenborg på Klepp, men trønderne trengte fortsatt fem plussmål på gjeldene tidspunkt for å vinne serien på bedre målforskjell.

Men det ble med håpet for Rosenborg. Syv minutter før full tid fikk Vålerengas Catherine Bott skyte fra sekstenmeteren og hamret ballen i mål i nærmeste hjørnet, og Vålerenga gikk opp i 4-0 mot Arna-Bjørnar. Dermed gikk årets seriegull til Vålerenga.

Neste søndag kan Vålerenga sikre dobbelen, da de møter LSK Kvinner i cupfinalen.

Reklame Nå er det tilbud på de populære julepysjene