Vålerenga vant cupfinalen etter drømmescoring i ekstraomgangene: - Et kunststykke

Vålerenga brøt LSK Kvinner sin cup-dominans etter å ha avgjort kampen i ekstraomgangene.

LSK KVINNER - VÅLERENGA 0-2 (EEO):

LSK Kvinner har vært det dominerende laget på kvinnesiden i Norge i flere år, og gultrøyene hadde vunnet fem av de seks siste cupfinalene før årets finale.

Men 2020 er Vålerenga sitt år i norsk kvinnefotball. Klubben tok nylig et historisk seriegull i Toppserien, og i cupfinalen var også blåtrøyene best.

Men det tok lang tid før Vålerenga klarte å avgjøre kampen. Det sto nemlig 0-0 etter ordinær tid, og kampen gikk til ekstraomganger.

Der våknet imidlertid Vålerenga skikkelig. I første ekstraomgang scoret først Ajara, før Dølvik Markussen satte inn 2-0 med en fantastisk scoring. Fra 25 meter limte hun ballen opp i vinkelen.

- Dette kan vi nyte i repriser herfra til evigheten. Det er et kunststykke, utbrøt Olav Traaen etter Dølvik Markussen sin scoring.

Med gull både i Toppserien og cupfinalen sikret Vålerenga «The double», noe herrelaget aldri har klart tidligere.

God LSK-start

LSK presset høyt tidlig i kampen og klarte å komme til en stor sjanse som følge av det høye presset. Vålerenga-keeper Tompkins fikk et litt slapt tilbakespill i det 5. minutt, noe som ga hun dårlig tid. Keeperen fikk klarert, men klareringen gikk rett i en oppofrende Vanhaevermaet. Heldigvis for Enga spratt den til side for mål.

Fem minutter senere kom LSK til en ny sjanse. Haavi ble spilt fri til venstre, hun tittet opp og fant Roman Haug i midten. Avslutningen fra straffemerket gikk over mål.

Vålerenga tok mer tak i kampen utover i første omgang, og kom til flere halvsjanser. Men LSK Kvinner sto godt imot i forsvar, og det manglet litt på presisjonen fra Vålerenga i de avgjørende øyeblikkene.

Fem minutter før pause var det imidlertid ikke langt fra at Vålerenga tok ledelsen. Bizet Ildhusøy ble spilt nydelig gjennom etter en lekker Jensen-chip. Alene med keeper smalt førstnevnte til, men Norstrøm fikk opp hanskene og avverget med en strålende redning.

På overtid av første omgang svarte LSK på den store sjansen til Vålerenga. LSK vant ballen høyt og Haavi overtok ballen på venstresiden. Haavi fintet vekk to Vålerenga-spillere med en skuddfinte og en dragning, før hun smalt til fra kloss hold. Tompkins klarte akkurat å avverge Haavi sitt skudd.

Brant enorm sjanse på slutten

Første omgang var ingen høydare når det kom til store sjanser, men det var heller ikke andre omgang.

Vålerenga hadde ballen mest, men slet med å komme til skikkelige sjanser. LSK, anført av Emilie Haavi, prøvde seg på noe kontringer, men slet med presisjonen i de avgjørende øyeblikkene.

Begge lag kom til noen halvsjanser, men keeperne var med på notene når de måtte i aksjon.

Men ti minutter før slutt skulle Vålerenga komme til en stor sjanse. Heien Hansen fikk skyte fra seksten meter. Skuddet så ut til å være greit å ta for Norstrøm, men ballen forandret retning på vei mot mål. Da ble det farlig, men Norstrøm klarte akkurat å forflytte seg nok til den ene siden og reddet forsøket.

Et minutt før full tid var det nesten et under at LSK ikke avgjorde finalen. Roman Haug var på vei gjennom, men Tompkins kom ut og taklet. Ballen endte opp hos Kyvåg på 30 meter, og da var buret åpent. Kyvåg forsøkte å plassere ballen i mål, men den gikk et par meter utenfor.

Dermed ble det ingen mål i ordinær tid, og cupfinalen gikk til ekstraomganger. Seks minutter ut i første omgang fikk Ajara en enorm mulighet til å sende Vålerenga i ledelsen.

Drømmemål

Vålerenga vant ballen høyt og Jensen spilte til Ajara i perfekt øyeblikk. Spissen hadde allverdens av tid alene med Norstrøm, men kameruneren lot seg likevel stresse og satte avslutningen rett på LSK-keeperen.

- En gigantisk mulighet for Ajara. Hun skal jo score der, utbrøt NRKs kommentator Olav Traaen etter den store sjansen.

Men Ajara fikk sin revansje bare noen minutter senere. Heien Hansen brøt et oppspill og avanserte fremover i banen, før hun spilte Ajara perfekt gjennom. Den gangen var hun kald og trillet ballen i det lengste hjørnet til 1-0.

- Denne gangen gjør Ajara alt riktig, utbrøt ekspertkommentator Carl Erik Torp.

Og bare tre minutter senere satt den igjen for Vålerenga. Dølvik Markussen fikk vende opp og skyte fra 25 meter, og hvilket treff hun fikk. Hun limte ballen helt opp i krysset og sikret 2-0.

- Dette kan vi nyte i repriser herfra til evigheten. Det er et kunststykke, utbrøt Olav Traaen.

Da var det ingen vei tilbake for LSK, som måtte se Vålerenga gå av banen som Norgesmestere for første gang.

