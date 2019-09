Vålerenga ydmyket av Viking

Nytt mareritt for Ronny Deila og Vålerenga.

VÅLERENGA - VIKING 0-4:

INTILITY ARENA (Nettavisen): Vålerenga hadde ikke vunnet på de siste syv kampene, da Viking gjestet hovedstaden. Seier ble det heller ikke søndag. Vertene ble regelrett ydmyket av siddisene og tapte med 0-4 på eget gress.

Nedbrutt Deila



- Det er en utrolig tung dag. Det vi har gjort nå de to siste månedene har vært for dårlig. Det er ikke noe å legge skjul på det, og i dag topper det bare, forteller en nedbrutt Ronny Deila til Eurosport.

- Jeg blir vanvittig lei meg av å sitte å se på det vi presterer i dag. Det er mitt ansvar å få dette til å fungere og det er bare å gå i seg selv. Vi har for gode spillere til å prestere slik som vi gjør i dag, sier VIF-treneren.

Treneren nekter imidlertid å gi seg, selv om han innrømmer at det er tungt nå.

- Jeg er ikke kjent for å gi med, men akkurat nå er jeg langt nede, sier Deila.

Deila mener det er naturlig at framtiden hans i klubben blir diskutert.

- Det er rart om det ikke blir diskutert. Uansett hvilken klubb det er så må en gjøre noe hvis det er som nå. Vi kan ikke fortsette og fortsette å tape fotballkamper sånn som vi har gjort. Men jeg vet at vi har det i oss, det har vi vist tidligere. Vi kan ikke finne syndebukker nå, men til syvende og sist er det jeg som har ansvaret. Når vi framstår sånn som vi gjør nå, så må jeg se meg selv og hva jeg driver med, sier han.

SKUFFET: Vålerenga-trener Ronny Deila. Foto: (NTB scanpix)

Bjarne Berntsens menn var fulle av selvtillit etter 2-0-seier hjemme mot Odd i forrige runde, og stod uten tap på de fem siste kampene. Mot Vålerenga var det lokale rogalendinger i begge ender av banen, som var helt sentrale i nedsablingen av Oslo-laget.

Viking fikk en pangstart på kampen og sjokkerte hjemmelaget etter bare fem minutters spill. Zymer Bytyqi fikk ballen på høyresiden og slo et godt innlegg på bakre stolpe. Der ventet en umarkert Even Østensen fra Hjelmeland. Han stanget gjestene i ledelsen.

Østensen (26) har banket inn mål i 3. divisjon for både Viking 2 og Staal Jørpeland de siste sesongene. Mot Vålerenga scoret han sitt fjerde og femte eliteseriemål og viste at han er en mann å stole på, også på dette nivået.

Fire minutter etter 1-0 scoringen kom Vålerengas første målsjanse. Mathias Vilhjalmsson kriget til seg et hjørnespark og avsluttet selv med hodet, rett i hendene på Vikings keeper Iven Austbø.

Begge lag trykket ordentlig til i duellene fra start av. Et par solide taklinger ga Bård Finne to forsøk på frispark utenfor Vikings sekstenmeter, uten at det ga uttelling for hjemmelaget.

Dødelig effektive

Etter 22 minutter spilt doblet Viking ledelsen. Nok en gang var Even Østensen våken og god. Han startet perfekt i bakrom og fikk en god ball servert. Deretter chippet han ballen elegant over en utrusende Vålerenga-keeper og satte inn sitt andre mål for dagen, og sitt femte totalt denne sesongen. Viking var dødelig effektive og scoret på sine to første målsjanser.

Zymer Bytyqi fortsatte med å slå gode innlegg og Viking var småfarlige hver gang de nærmet seg hjemmelagets sekstenmeter i første omgang.

Vålerengas bakre rekke så, tidvis, litt famlende ut. Fremover på banen var de mer påskrudd, uten at de klarte å overliste rogalendingene. Bård Finne fikk en stor mulighet etter 32 minutter, da han dro av en forsvarer og skjøt i keeperhjørnet. Keeper Austbø slo ballen ut til hjørnespark.

Vålerenga forsøkte seg, gang på gang, med innleggsforsøk fra begge kanter, men Viking-forsvaret stanget unna og lagene gikk til pause på 0-2-ledelse til gjestene fra Stavanger.

«Får vi med oss Oslo by, så skal vi nok bli best» ljomet ut av høyttalerne før avspark i andre omgang. Fasiten var 7000 solgte billetter, glisne tribuner og 0-2 i sekken til pause.

Vålerenga kom raskt ut av startblokkene i andre omgang og Bård Finne forsøkte seg med et skudd fra 18 meter, som keeper Austbø kontrollerte utenfor mål.

Vanvittig dobbeltredning

Ett minutt senere ble Mathias Vilhjalmsson klippet ned bakfra innenfor Vikings sekstenmeter. Dommer Kristoffer Helgenes pekte korrekt på straffemerket og Vålerengas Bård Finne gjorde seg klar. Han skjøt til høyre for keeper, men Iven Austbø var, så til de grader, med på notene. Han reddet bergenserens forsøk, før han også tok seg av returen. En vanvittig dobbeltredning av 34-åringen.

Viking var langt mer treffsikre og farlige med sine innlegg, sammenlignet med hjemmelaget. Østensen var nære ved å score sitt tredje etter 60 minutter, men headingen gikk over fra syv meter. Nok en gang var det Zymer Bytyqi som stod bak innlegget. Hjemmelagets Bård Finne ble spilt fri minuttet senere,men valgte å avslutte istedenfor å legge inn. Keeper Austbø reddet skuddet, nok en gang.

Et par minutter senere skrek hjemmelaget igjen på straffespark. Innbytter Mayron George tok ned ballen i feltet, og så ut til å bli dyttet overende. Dommer Helgesen vinket spillet videre.

Med 18 minutter igjen på klokka traff Vålerenga endelig med et innlegg. Mathias Vilhjalmsson fikk hodet på en hard ball fra venstresiden, men hodestøtet gikk over mål.

Drømmetreff

To minutter senere var det klart for Adrian Nilsen Pereiras slegge. Et innlegg blir klarert ut i farlig returrom fra Vålerenga-forsvaret. Der ventet venstrebacken og banket inn 3-0 med et skikkelig drømmetreff.

Viking var ikke ferdige ennå. Ti minutter før slutt var Pereira på ferde igjen. Med en elegant chipp, sendte han lagkamerat Benjamin Kallman alene mot keeper. Finnen, som signerte for Viking i sommer, avsluttet iskaldt og satte inn sitt første mål for klubben.

Viking-supporterne feiret en sterk borteseier med å synge «Me kan kjøpa heile Oslo om vi vil» , men i kveld var det deres egne gutters store aften.