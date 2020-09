Den italienske Serie B-klubben Lecce har lagt inn et bud på Vålerenga-spiller Aron Dønnum.

Saken oppdateres!

U21-landslagsspilleren befinner seg for øyeblikket på samling ned landslaget og bekrefter til Nettavisen at han har blitt informert om budet.

Det var Eurosport som omtalte budet først.

- Ja det stemmer. Det er et bud som Vålerenga har akseptert. Det har nettopp skjedd og jeg fikk beskjed om det var i havn i dag, sier Dønnum til Nettavisen.

Lecce spilte i Serie A forrige sesong, men rykket ned til Serie B.

Kantspilleren fikk torsdag beskjed om at han ikke har korona etter en negativ korona-test på landslagssamling. Dønnum har stått over treninger de siste dagene etter at han kjente på sår hals tidligere i uken.

Kan ha spilt sin siste Vålerenga-kamp

Han innrømmer at en overgang nå kan bli aktuelt og utelukker ikke at han har spilt sin siste kamp for Oslo-klubben.

- Jeg har ikke kommet så langt. Jeg vet bare at det er bud som er godtatt. Har ikke tenkt så mye på det annet enn at jeg skal ta stilling til det snart, sier han.

- Hva tenker du om en overgang til Italia, selv om det er en Serie B-klubb?

- Det ser ikke dumt ut det. Det er selvfølgelig veldig gøy å få tilbud derfra, men jeg må få litt kontroll på dette først.

22-åringen debuterte for Vålerenga i 2017, og har totalt spilt 61 kamper og scoret 10 mål for Oslo-klubben.

Dønnums agent, Stein Hoff, har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Torsdag ettermiddag skriver Vålerengas sportdirektør Jørgen Ingebrigtsen i en SMS til Nettavisen at de har mottatt bud, men at det gjenstår noen viktige punkter før det er enighet mellom klubbene.

Dermed kan det se ut til at det er noe forvirring mellom Dønnum selv og Vålerengas ledelse om hva som faktisk er status i saken.

- Vi får se hvordan det går utover, skriver Ingebrigtsen videre.