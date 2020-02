Vålerengas Deyver Vega er mer motivert enn noen gang: - Jeg må ta vare på kroppen min. Dette er livet mitt

Den costaricanske vingen var skadeplaget i fjor. Nå ønsker han å revansjere seg grundig denne sesongen.

På fredag skal Vålerenga møte det svenske laget IFK Norrköping i den siste kampen av Atlantic Cup i portugisiske Algarve. Før denne kampen har Vålerenga spilt to kamper med klubbens nye trener Dag-Eilev Fagermo, og han har rotert mye på troppen for å se flest mulig i aksjon.

Ny «vår» for Vega?

En av de mest spennende spillerne i troppen til Fagermo, er costaricaneren Deyver Vega med over 20 landskamper.

Det var store forventninger til Vega da han kom fra Brann før sesongstarten i fjor, men han endte opp med kun 11 kamper fra start i Eliteserien i det som ble en bedrøvelig sesong for 27-åringen og klubben.

I den første kampen under Fagermo mot Häcken kom Vega innpå etter pause, da Vålerenga-treneren valgte å bytte hele laget i pausen. 27-åringen brukte ikke lang tid på å vise noe av repertoaret sitt, da han hamret inn 1-0 målet til Vålerenga rett i krysset. Til slutt vant Oslo-laget 2-1 i det som var Fagermos første kamp på trenerbenken som Vålerenga-sjef.

Se Vegas drømmemål mot Häcken i videoen nedenfor:

Nå håper han på å slå ut i full blomst under Fagermo kommende sesong.

- Jeg liker Fagermos nye ideer. Formasjonen er omtrent den samme som i fjor, men det er mer intensitet og mer disiplin nå. Jeg føler at alle gir 20 prosent mer nå, men vi trenger det. Han ønsker også mer bevegelse i laget. Jeg har et personlig mål om å score og bidra med flere målgivende denne sesongen, men jeg ønsker ikke å gi et konkret tall, sier Vega til Nettavisen.

- Er et tosifret antall scoringer målet for sesongen?

- Jeg kan jo si at ti er et godt nummer, men man må være ydmyk. Det viktigste er at laget gjør det bra, legger costaricaneren til.

Ønsker å se mer

Vålerenga-treneren liker Vegas ambisjoner, men etter kun en uke på treningsfeltet mener Fagermo at han trenger mer tid for å bli kjent med Vegas kvaliteter.

- Han scoret et fantastisk mål mot Häcken, men det er for tidlig å snakke om hva han vil utrette denne sesongen. Han har bra fart og ferdigheter, men jeg må se han mer, sier Fagermo til Nettavisen.

- FOR TIDLIG: Vålerengas nye trener, Dag-Eilev Fagermo, føler han trenger mer tid på treningsfeltet for å gi noen vurderinger. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Tror du han er den klassiske vingtypen som kan passe inn i ditt 4-3-3 system?

- Ja, han er en ving, men igjen, det er altfor tidlig å snakke om dette nå, fastslår Vålerenga-treneren.

Tatt affære for å unngå skader

Vega har spilt de to første kampene i Algarve, men måtte ut i første omgang mot Slavia Praha etter å ha fått seg en smell. 27-åringen håper nå å bli klar til fredagens kamp mot Norrköping.

- Vi vil se hvordan det går, men jeg trente i dag torsdag. Fagermo spurte meg hvordan det går og jeg føler meg bra, sier Vega.

Se scoringen til Vilhjalmsson mot Slavia Praha her:

Costaricaneren ønsker i hvert fall ikke en skadeutsatt sesong som han hadde i fjor, og nå gjør han ulike ting for å holde seg skadefri.

- Jeg er på gymmen 2-3 ganger i uka, og får jobbet med hamstringen min og annen muskulatur som rygg og rumpe. Jeg får også massasje 3-4 ganger i uka, forteller Vega.

Han utdyper videre hvor viktig dette er for ham.

- Jeg må ta vare på kroppen min. Dette er jobben min og livet mitt. Jeg varmer opp ekstra godt nå, og restituerer med isbading etter hver økt. Jeg elsker det, hevder 27-åringen.

Vingen sier avslutningsvis at han har tro på mye moro denne sesongen.

- Jeg tror at vi kan ende som topp tre på tabellen. Om vi blir bedre på alle områder, så er det mulig, sier Vega noe ambisiøst, med tanke på at klubben endte på 10. plass i fjor.

