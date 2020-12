Vålerengas karantenetrio på banen da Danmark sikret gruppeseieren

De tre Vålerenga-spillerne som har havnet i koronakarantene var alle i aksjon da Danmark sikret gruppeseier i EM-kvalifiseringen med 0-0 mot Italia tirsdag.

Danskene var EM-klare allerede før gruppefinalen, fordi de i verste fall ville bli blant de tre beste gruppetoerne. Selv et tap med inntil to mål ville holde til gruppeseier, men danskene tok poeng også i den siste kampen, selv om de for første gang måtte gå av banen uten tre poeng.

Ni seirer og en uavgjort ble endelig fasit, med 48-1 i målscore. Stine Pedersen spilte hele kampen i midtforsvaret og pådro seg et gult kort. Rikke Madsen startet på topp sammen med lagkaptein Pernille Harder og spilte en time. Janni Thomsen så det meste av kampen i Viborg fra benken, men ble byttet inn i det 88. minutt.

Vålerenga-trioen er pålagt karantene etter at landslagsvenninnene Nadia Nadim og Simone Boye i likhet med assistenttrener Kristian Mørch er koronasmittet. Det har skapt usikkerhet om avviklingen av søndagens norske serieavslutning, der Vålerenga, Rosenborg og Avaldsnes alle spiller for gull.

