Vålerengas reserver tapte mot Jerv

Et B-preget Vålerenga røk 1-2 for 1.-divisjonsklubben Jerv i fredagens treningskamp i Oslo, mens Haugesund slet seg til 1-1 hjemme mot Øygarden.

Det var et helt nytt Vålerenga-lag Dag-Eilev Fagermo stilte med i forhold til laget mot slo Mjøndalen med 2-0 torsdag.

Etter en målløs og sjansefattig 1. omgang var det laget fra Grimstad som tok ledelsen. Det var mange unge spillere på Vålerenga, men det var rutinerte Johan Lædre Bjørdal som var uheldig og satte ballen i eget nett.

Jerv styrte det meste og var gode på sine mange overganger. Ole Marius Håbestad ble spilt igjennom etter 70 minutter og banket ballen i mål.

Vålerenga hadde noen gode muligheter det siste kvarteret og var nær scoring med en treffer i tverrliggeren tre minutter før slutt. Peter Godly Michael kombinerte flott og avsluttet med et skudd i lengste hjørne.

Ned på jorda

Haugesund var høyt oppe etter å ha banket Brann med solide 3-0, men kom ned på jorda med bare 1-1 hjemme mot 1.-divisjonslaget Øygarden.

Øygarden er en nystiftet klubb og overtok Nest-Sotras plass i 1. divisjon. Bryant Lazaros gutter overrasket alle med å ta ledelsen mot eliteserieklubben etter fire minutter på et langskudd fra Charles Ezeh.

Gjestene fra Sotra ville mest innledningsvis før Jostein Grindhaugs mannskap tok mer og mer over.

FKH-veteran Christian Grindheim utlignet for vertene da han var våken inne i feltet etter 27 minutter.

Haugesund imponerte i sin første treningskamp etter koronapausen hjemme mot Brann for en snau uke siden.

Straffemiss

Benjamin Källman sto for to av målene i den kampen. Finnen fikk muligheten fra straffemerket mot Øygarden, men han brukte for mye kraft slik at skuddet gikk over.

Kampen ebbet ut uten flere scoringer.

