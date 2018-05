Valkvæ Olsen med positivt innhopp for Norge

Thomas Valkvæ Olsen sto over åpningskampen i VM på grunn av en skade, men søndag var han tilbake med solid innsats i 5-4-seieren på straffer over Tyskland.

Til OL ble Södertälje-spilleren vraket til fordel for Steffen Thoresen, og han gikk glipp av åpningskampen mot Latvia i VM.

Lørdag kveld ble han meldt på til VM ettersom Andreas Martinsens lag synes å ta seg videre i AHL-sluttspillet. Dermed er det ikke lenger plass for Martinsen før en eventuell kvartfinale 17. mai.

– Det var litt smårusk, men det gjør noe med deg å sitte og se på. Det kriblet i kroppen, og jeg var skikkelig klar med en gang i dag, sa Thomas Valkvæ Olsen til NTB.

Han spilte i rekke med Eirik Salsten og veteranen Anders Bastiansen og scoret 2-0-målet i overtall i 1. periode.

– Det var en tøff kamp, og det viste vel kampbildet også. Litt synd at vi ikke klarte å holde på noen av ledelsene vi fikk, men vi dro i hvert fall i land to poeng til slutt, og det ene ekstrapoenget vi fikk på straffer kan vise seg å bli utrolig viktig til slutt, sa 24-åringen.

Voksen

Valkvæ Olsen debuterte på landslaget i VM i Moskva i 2016. Han har tatt mange steg videre i sin hockeykarriere.

– Jeg er vel blitt litt mer voksen i spillestilen, er bedre trent og har bedre fart på skøytene. Jeg har utviklet meg, rett og slett, og det er kult å se at man kan være med å bidra, sa han.

Neste kamp for Norge blir kampen mot Finland tirsdag kveld.

– Det blir fullt trykk mot finnene. Der må vi være skjerpet. Vi kan ikke slippe til noen av de kontringene vi slapp til i dag, da kan det bli stygt.

Ikke lov

– Dere pådro dere veldig mange billige utvisninger i kampen mot tyskerne?

– Utvisningene kan være så billige de vil, men når vi er oppe og vifter med køllene så er det greit. Det er ikke lov, så det må vi bli kvitt. Vi ødelegger litt for oss selv der, sa Valkvæ Olsen, som neste sesong skal spille for Leksand i Allsvenskan.

Også landslagssjefen er glad for at Valkvæ Olsen har lagt skuffelsen fra februar bak seg og at han er frisk igjen.

– Han er farlig hele tiden, og så er han blitt mye bedre i fem mot fem uten at han nødvendigvis scorer mål hele tiden. Det er positivt at han er blitt frisk igjen, sa Petter Thoresen.

