Valnes knuste Klæbo og vant sprinten under sesongåpningen på Beitostølen

Flere norske profiler fikk det tungt. Emil Iversen røk ut allerede i kvartfinalen. Johannes Høsflot Klæbo fikk det tøft i finalen.

BEITOSTØLEN / OSLO (Nettavisen): Klæbo fikk problemer i fredagens sprintfinale og gikk dermed på et uvanlig tap i klassisk sprint.

Erik Valnes vant rennet etter å ha imponert gjennom hele dagen. Klæbo ble bare nummer fem i finalen. Pål Trøan Aune ble nummer to, Luca Chanavat fra Frankrike nummer tre.

- Jeg var ikke noe pigg i dag. Sånn er det. Det er fryktelig mange som går fort på ski, og da blir man nummer fem, sa Klæbo til NRK etter løpet.

- Det er helt rått, sa han om vinneren Erik Valnes.

- Anonym og spak



Klæbo virket ikke i sin beste form gjennom dagen, selv om han tok seg greit videre fra både kvartfinalen og semifinalen. Det fikk NRKs kommentator til å reagere.

- Det er sjelden vi har sett Klæbo så anonym og spak som i dag, sa NRK-profil Torgeir Bjørn etter finalen.

Fredrik Riseth, Håvard Solås Taugbøl, Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes, Lucas Chanavat og Pål Trøan Aune var de seks som gikk finalen.

- Jeg tenkte at jeg kunne ikke se meg bak, det var bare å gå. Det føltes helt rått. Det er bare sesongstarten, så det er ikke verdens viktigste renn, men jeg er fornøyd med meg selv, sa vinneren Valnes.

GIKK TIL TOPPS: Erik Valnes. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Emil Iversen, Pål Golberg, og Sindre Bjørnestad Skar kom seg aldri til finalen.

- En del av landslagsløperne har skuffet litt, sa sprinttrener Arild Monsen til NRK.

Iversen og Skar røk ut allerede i kvartfinaleheatet.

- Det ryker noen store kanoner her, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn.

- Vinterens komet?



Pål Golberg vant greit det første kvartfinaleheatet og fikk med seg franske Lucas Chanavat videre. Emil Iversen måtte ta til takke med tredjeplassen i heatet, mens Didrik Tønseth karret seg inn til en fjerdeplass et stykke bak topp tre.

I det andre kvartfinaleheatet var det Pål Trøan Aune som gikk først i mål. Amund Hoel ble nummer to, mens de øvrige ikke hadde god nok tid til å avansere.

- Jeg fikk det som jeg ville. Nå må jeg bare være offensiv, sa Aune til NRK.

I det tredje kvartfinaleheatet var det Aron Åkre Rysstad som imponerte mest og vant heatet. Håvard Solås Taugbøl ble nummer to i heatet, mens Finn Hågen Krogh ble nummer tre med en tid som var god nok til å gå videre til semifinale.

- Er dette vinterens store komet? spurte NRKs Torgeir Bjørn om Rysstad.

Det sa imidlertid stopp i semifinalen for Rysstad.

Iversen slått ut



Johannes Høsflot Klæbo var naturlig nok den store favoritten i det fjerde heatet. Erik Valnes vant heatet, mens Klæbo kom seg også greit videre til semifinale.

I det siste kvartfinaleheatet gikk Fredrik Riseth videre som vinner, mens franske Richard Jouve ble nummer to. Thomas Helleland Larsen gikk videre på tid.

Hågen Krogh gikk altså også videre på tid, mens profiler som Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar begge måtte takke for seg allerede etter kvartfinalene.

Klæbo med ekstra gir



I den første semifinalen kom Thomas Helleland Larsen for sent til heatet ifølge NRK og dermed ble det én mann mindre i kampen om finaleplassen.

Pål Trøan Aune var først i mål, mens franske Chanavat imponerte med en andreplass. Pål Golberg, som var råsterk i både prologen og kvartfinale, ble nummer tre.

I semifinale nummer to ble det et rotterace om avansement. Valnes og Klæbo viste igjen styrke og avgjorde det hele mot slutten av løypa. Klæbo lå lenge bak i feltet, men satte inn et ekstra gir mot slutten og hadde god kontroll på oppløpet.

Riseth og Taugbøl gikk videre til finalen på tid. Pål Golberg røk ut.

I finalen var altså Valnes sterkest.